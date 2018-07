Razstava "kmečkega" Bruegla jeseni na Dunaju

Do danes se je ohranilo okoli 40 njegovih umetnin

30. julij 2018 ob 18:54

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

V Umetnostnozgodovinskem muzeju bodo oktobra odprli razstavo del enega najpomembnejših nizozemskih umetnikov 16. stoletja – Pietra Bruegla starejšega. Tako bodo zaznamovali 450. obletnico umetnikove smrti v letu 1919.

Do danes se je ohranilo le okoli 40 del Pietra Bruegla starejšega, so zapisali v muzeju. Največ, kar dvanajst, jih hranijo prav v Umetnostnozgodovinskem muzeju.

Izjemna in krhka dragocenost

K temu je ne nazadnje pripomoglo dejstvo, da so Habsburžani že v 16. stoletju prepoznali izjemno kakovost in izvirnost Brueglovih slik ter da so se potrudili pridobiti ta dragocena dela za svojo zbirko.

V muzejih in v zasebnih zbirkah danes umetnikova dela veljajo za izjemno dragocenost, pa tudi za zelo krhka. Tako večina lesenih tabel do zdaj ni bila predmet izposoje za razstave.

Razstava v Umetnostnozgodovinskem muzeju bo tako, dopolnjena s slikami iz drugih muzejev in zasebnih zbirk, prava senzacija, so še zapisali.

Topla barvna lestvica, ostro opazovanje

Pieter Bruegel starejši se je rodil leta 1526 v Bruslju, umrl pa leta 1569. Učil se je pri umetniku Pietru Coeckeju van Aelstu. Njegova umetnost se odmika od stilizacije 15. stoletja ne evropskem severu in nakazuje novo obdobje realističnega slikarstva.

Na začetku je bil pod Boschevim vplivom, potem pa je izoblikoval svoj slog, za katerega so značilni topla barvna lestvica, ostro opazovanje, poznavanje človekove duševnosti in smisel za detajl. Z naklonjenostjo in zanimanjem je slikal prizore iz kmečkega življenja, zato je dobil vzdevek "kmečki" Bruegel.

Razstava v Umetnostnozgodovinskem muzeju bo na ogled od 2. oktobra 2018 do 13. januarja 2019.

N. Š.