Razstava o NSK potuje v domovino Velázqueza in Goye

Pahor in španski kralj bosta v Reini Sofii v Madridu odprla razstavo o NSK

26. junij 2017 ob 09:30

Madrid - MMC RTV SLO/STA

Predsednik Borut Pahor danes začenja dvodnevni obisk v Španiji; v torek bosta s španskim kraljem Felipejem VI. v slovitem madridskem muzeju Reina Sofia odprla razstavo Neue Slowenische Kunst: Od Kapitala do kapitala.

Tokrat bo postavitev v celoti prenesena v španski muzej in bo, tako kot pred njo že moskovska in ljubljanska, sledila delu treh ustanovnih skupin in petih oddelkov NSK.

Španski direktor o "umetnosti s periferije"

O razstavi je direktor madridske osrednje institucije za sodobno umetnost je Manuel J. Borja - Villel dejal, "da je splošno uveljavljena predstava o sodobni umetnosti, da ne glede na kraj, kjer se pojavi, vselej črpa navdih iz določenega središča. Primer NSK pa dokazuje prav nasprotno, kako se lahko na periferiji razvije umetniško gibanje, ki je izjemnega pomena za razumevanje določenega obdobja".

Predlani je razstava postala ena najbolje obiskanih postavitev Moderne galerije, zbudila pa je veliko zanimanja tudi v tujini, od koder si jo je prišlo ogledat več strokovnjakov iz pomembnih svetovnih muzejev.



Ob razstavi bodo v madridskem muzeju gostili tudi filozofa Slavoja Žižka, ki bo imel v petek, 30. junija, predavanje o različnih smrtih in vstajenjih fantazme fašizma z naslovom Lekcije iz "apokalipse". Ob madridski postavitvi bo izšla tudi španska izdaja publikacije NSK od Kapitala do Kapitala.

Po odprtju razstave se bo predsednik Pahor na povabilo španskega kraljevega para, kralja Felipeja VI. in kraljice Letizie, udeležil zasebnega kosila v kraljevi palači Zarzuela. Že danes se bo predvidoma sestal tudi s predsednikom španske vlade Marianom Rajoyem.

Kot poudarjajo v Pahorjevem uradu, bo obisk pomemben korak v smeri potrditve in nadgradnje že sedaj razvejanih dvostranskih odnosov med Slovenijo in Španijo, ki v letošnjem letu obeležujeta 25. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov.

Predsednik Pahor bo ob robu obiska v Madridu obiskal tudi košarkarski kamp Luke Dončiča, kjer bo več kot sto mladih košarkarskih talentov med šestim in šestnajstim letom spoznavalo in nadgrajevalo svoje košarkarsko znanje, so še napovedali v Pahorjevem uradu.

A. J.