Rebalans Voranca Vogla, "fotografa urbanih pokrajin, fotografa ulice"

K mestnim zgodbam najraje pristopa z mero humorja

1. junij 2017 ob 13:07

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Urbane pokrajine Rusije, pridušeni hrup New Yorka, prostrani pejsaži Peruja in romantična nostalgija Pariza ...

V Galeriji Fotografija bodo v okviru fotografske razstave Rebalans na ogled pokrajine in mesta skozi objektiv Voranca Vogla. Precejšen del Voglovega ustvarjanja predstavljajo črno-bele fotografije s potovanj. Tehnično in kompozicijsko dovršene fotografije prikazujejo hipne impresije vsakdanjega življenja, horizonte mest in osamele pričevalce časa, je zapisala fotografinja Nika Perne, Vogla je označila za fotografa, ki se s kompozicijo igra in pri tem krši njena pravila. Po njenem mnenju je "intuitiven in neposreden ter hkrati spoštljiv do upodobljenega".

"Življenja naključnih posameznikov"

V Voglovih fotografijah lahko gledalec po mnenju Nike Perne zazna sledi reportažne in dokumentarne fotografije preteklega stoletja. V številnih detajlih se opira na fotografe agencije Magnum in fotografe odprtih cest, prostranih krajin ter velikih mest 50. in 60. let minulega stoletja. "Vogel je fotograf urbanih pokrajin. Fotograf ulice. Življenja naključnih posameznikov. V fotografiji s potovanj se odmika od reportažne fotografije in zapluje v bolj dokumentarni pristop, ki se mu posveča počasi, premišljeno in pri tem izraža svoj značilni ton," meni fotografinja.

K mestnim zgodbam najraje pristopa z določeno mero humorja. Njegove fotografije odpirajo pogled na ulico, ki je večkrat izrazito duhovit in ironičen, kar Vogel dosega tudi z izbiro kadriranja, dramatičnimi kontrasti in domiselnimi perspektivami.

"Za fotografijami čutimo navzočnost fotografa in tihi dialog, ki ga vzpostavi z upodobljenimi na fotografijah, ter fotografa, ki se ljudem in linijam posveča v trenutni samoti, značilni za številne umetnosti," je zapisala Nika Perne. Kot je dodala, umetnikove fotografije niso zanimive le zaradi svoje žanrskosti, humornosti in upodobljenih, ampak tudi zaradi izjemne kompozicijske privlačnosti in izbire za črno-belo tehniko.

Voranc Vogel (1980) se je Delovemu kolektivu fotoreporterjev pridružil leta 1997 še kot gimnazijec in od takrat v časopisu Delo objavil več kot 6.000 fotografij. Sodeloval je tudi s tujimi tiskovnimi agencijami. Leta 2009 je na Univerzi na Primorskem diplomiral z delom Resnica manipulacije v fotografiji. Za svoje fotografsko delo je prejel dve nagradi Slovenia Press Photo, novinarsko nagrado Watchdog ter več drugih nagrad in priznanj. Največ pozornosti posveča reportažni in črno-beli ulični fotografiji.

A. K.