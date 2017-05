Rekordna Hockneyjeva razstava po Londonu še v Pariz in New York

Najpriljubljenejši britanski živeči umetnik

31. maj 2017 ob 18:54,

zadnji poseg: 31. maj 2017 ob 18:58

London - MMC RTV SLO/STA

Zdaj, ko so jo imeli priložnost videti še zadnji obiskovalci, je jasno: retrospektiva Davida Hockneyja je najbolj obiskana razstava v zgodovini Tate Britain.

V 16 tednih, ko so se pred galerijo vile dolge vrste in je na območju razstavišča vladala vsesplošna gneča, je razstava pritegnila skoraj pol milijona, natančneje 478.082 obiskovalcev, kar znaša 4.300 vsak dan. Vnaprej so še pred odprtjem razstave prodaji skoraj 35.000 kart, več kot za katerokoli razstavo v zgodovini razstavišča.

Naslednji postaji: Pompidou in "Met"

Kot je povedal Alex Farquharson, direktor Tate Britain, je bila galerija - zaradi izjemnega zanimanja je bila zadnji konec tedna odprta do polnoči - "popoln kraj za razstavo enega naših največjih živečih umetnikov" in dodal: "Odziv na to retrospektivo - prvo v 29 letih - je bil izjemen. Krasno je, da jo je imelo priložnost videti toliko ljudi in da se jim je razstava zdela tako vznemirljiva, jim dala misliti in jih ganila. Veselimo se, da jo bo videlo še veliko več ljudi, ko bo odpotovala naprej v Pariz in New York." V pariškem Centru Pompidou bo na ogled od 21. junija do 23. oktobra letos, v newyorškem Metropolitanskem muzeju pa od 21. novembra do 25. februarja naslednje leto.

V Hockneyjevo retrospektivo je bilo zajetih šest desetletij njegovega dela, od študijskih dni na Kraljevem kolidžu umetnosti v Londonu, do prizorov iz sončnega Los Angelesa, pa kasnejše pokrajine Yorkshirea, ko se je za nekaj let vrnil na Otok. Zdaj veliki zmetnik spet živi v Kaliforniji in kljub častitljivi starosti ne počiva, ravno lani je predstavil serijo portretov na Kraljevi akademiji umetnosti.

Na Otoku kraljuje Francoz

Številke govorijo zase, pa so dodali pri Guardianu in Hockneyja, ki bo julija praznoval 80. rojstni dan, označili za najpriljubljenejšega britanskega živečega umetnika, celo bolj priljubljenega od razvpitega Damiena Hirsta, čigar razstava v Tate Modern leta 2012 je pritegnila le nekaj manj obiskovalcev: 463.087.

Na vrhu seznama najbolj obiskanih razstav na Otoku vseh časov pa kraljuje francoski velikan moderne umetnosti Henri Matisse, čigar razstava v Tate Modern iz leta 2014 je krepko presegla pol milijona obiskovalcev, videlo jo je 562.622 ljudi.

A. K.