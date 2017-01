Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tanja Komadina v prostorih Vodnikove domačije predstavlja svoje risane junake in njihove zgodbe, na ogled pa so še dela iz poklona Cianiju - Posta Benadante. Foto: BoBo Tanja Komadina je vse bolj uveljavljena ilustratorka in avtorica stripov. Foto: BoBo Ob lanski desetletnici Cianijeve smrti je več kot dva ducata avtorjev ustvarilo dela, posvečena temu umetniku. Izhajali so iz značilnega Cianijevega žiga in dela poslali po pošti. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Risani junaki Tanje Komadina in "poštni" poklon Piermariu Cianiju

Razstava v sklopu natečaja Živel strip! Živela animacija!

13. januar 2017 ob 09:47

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V Galeriji Vodnikove domačije so odprli razstavo del Tanje Komadina, ki je hkrati posvečena tudi umetniku Piermariu Cianiju.

Postavitev sodi v sklop natečaja Živel strip! Živela animacija!, mednarodni mladinski natečaj za strip in animacijo, ki letos poteka 17. Namenjen je šolarjem in dijakom iz Furlanije - Julijske krajine in Slovenije. Prijave na natečaj so odprte do 22. aprila, v navdih mladim ustvarjalcem pa so letos pri Stripburgerju/Forumu Ljubljana ponudili prav dela Tanje Komadina in Piermaria Cianija.

Mladi begunec Mile in drugi liki

Obiskovalci razstave v Vodnikovi domačiji se bodo lahko spoznali z dečkom Miletom iz stripovskega albuma Fino kolo, v katerem je Komadina predstavila usodo mladega begunca, ki prispe v Slovenijo, in njegovimi hrepenenji. Strip je nastal po literarni predlogi Manke Kremenšek Križman iz zbirke kratkih zgodb Dvoriščna okna. Tanja Komadina bo poleg Mileta na razstavi predstavila še nekatere druge like, predvsem iz živalskega sveta, ki jih je zasnovala za najmlajše bralce.

Fino kolo je stripovski prvenec Tanje Komadina, diplomantke Akademije za likovno umetnost in oblikovanje. Zadnja štiri leta deluje na področju ilustracije in stripa. Kot ilustratorka sodeluje z Založbo Miš in Mladinsko knjigo in s podobami med drugim krasi reviji Ciciban in Cicido. Za svoje delo je prejela več nagrad, med njimi znak zlata hruška za Fino kolo in priznanje zlata hruška za ilustracije zbirke zgodb Nataše Konc Lorenzutti Kdo je danes glavni.

Pionir poštne umetnosti

Postavitev pa, kot omenjeno, predstavlja tudi poklon Piermariu Cianiju (1951-2006). Italijanski umetnik je svojo kariero začel kot fotograf, zgodaj pa se je začel zanimati za komunikacijske sisteme v kontekstu umetnosti (poštna umetnost/mail art) in se vključeval v situacionistične akcije. Gre za umetnika, ki je ustvarjal na številnih področjih, neodvisnih od prevladujočih umetniških smernic. Bil je tudi organizator in pobudnik številnih umetniških dogodkov ter iniciativ, soustanovitelj založbe AAA Edizioni, deloval pa je tudi kot pionirski raziskovalec internetne kulture v lokalnem okolju.

V Šiški so na ogled dela, ki so nastala ob lanski desetletnici Cianijeve smrti. Več kot dva ducata avtorjev in avtoric je za postavitev Posta Benadante ustvarilo dela v različnih tehnikah, izhajajoč iz značilnega Cianijevega žiga, in jih poslalo po pošti, s čimer so ustvarili svojevrsten hommage avtorju, njegovim idejam ter pionirskemu delu na področju poštne umetnosti, so sporočili iz Strip Core c/o Forum Ljubljana.

Med sodelujočimi avtorji na razstavi Posta Benadante so tudi slovenski umetniki Marko Kociper, Igor Štromajer in Andrej Štular.

A. K.