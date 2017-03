Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Razstava predstavlja delo Mirsada Begića, Jakova Brdara, Mirka Bratuše, Boštjana Drinovca, Matjaža Počivavška, Dušana Tršarja in Luja Vodopivca. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sedmerica kiparjev, ki je preobrazila slovensko kiparstvo

Z monografijo Andreja Medveda

3. marec 2017 ob 17:24

Nova Gorica - MMC RTV SLO/STA

V Mestni galeriji v Novi Gorici se s svojimi skulpturami predstavljajo Mirsad Begić, Jakov Brdar, Mirko Bratuša, Boštjan Drinovec, Matjaž Počivavšek, Dušan Tršar in Lujo Vodopivec. Gre za sedem prestižnih avtorjev v skulpturah, piše kustos Andrej Medved, ki so še klasično moderne in zaznamujejo eno največjih in najprestižnejših ter odločilnih obdobij v razvoju slovenskega kiparstva v 20. stoletju.

Na razstavi, ki jo odpirajo danes in bo na ogled do 24. marca, bo vsak od kiparjev zastopan z dvema ali tremi deli. Vsa so velikopostavna, saj je bila po Medvedovih besedah zadnja, velenjska postavitev kiparstva v obdobju 1975-2015 fokusirana na male kipe in preveč obsežna.

Razstava predstavlja umetnike, s katerimi je slovensko kiparstvo na prelomu osemdesetih let doživelo pomembno preobrazbo. Kot piše Medved, gre za kiparje, ki so končali likovno akademijo, a so že pred diplomo ustvarjali izvirna dela. Izbor novogoriške postavitve se omejuje na osrednje, izjemne predstavnike slovenskega sodobnega kiparstva, ki so vsi "novi", izvirni tudi v nadnacionalnem smislu. V zakladnico evropske likovne umetnosti prinašajo novosti, ki niso primerljive s svetovno znanimi imeni, še poudarja ob razstavi.

Andrej Medved, pesnik, esejist, filozof, urednik in prevajalec, umetniški vodja in muzejski svetnik Obalnih galerij Piran, je diplomiral iz filozofije in umetnostne zgodovine. Podpisuje več umetnostnih monografij in 16 znanstvenih monografij. Doslej je izšlo tudi več kot 80 njegovih knjig pesmi, prevodov pesmi ter samostojnih publikacij o likovni umetnosti, filozofiji, estetiki in poeziji.

Za svoje delo je prejel vrsto priznanj, med drugim nagrado Prešernovega sklada, nagrado Časa nesmrtnosti, Jenkovo nagrado in Veronikino nagrado. Leta 2013 je bil nagrajen z Valvasorjevo nagrado za življenjski opus na področju galerijske in muzeološke dejavnosti. Razstavo bo pospremila tudi obsežna Medvedova monografija.

M. K.