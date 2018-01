Simpozij ob razstavi Janez Janša dreza v vprašanje, kaj je ime

V Muzeju sodobne umetnosti Metelkova

10. januar 2018 ob 08:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Dvodnevni simpozij Kaj je ime? se med drugim posveča primerom, v katerih imena postavljajo pod vprašaj subjektivnost, avtorstvo in režime poimenovanja, s poudarkom na preimenovanju in delu umetnikov Janeza Janše, Janeza Janše in Janeza Janše.

Simpozij, ki se začenja danes v organizaciji zavoda Maska v sodelovanju z Muzejem sodobne umetnosti Metelkova (MSUM) in Kinodvorom, spremlja razstavo Janez Janša, ki je na ogled v MSUM-u.

Osebna imena označujejo subjekte v družbenem in političnem okolju in omogočajo, da se posamezniki razlikujejo med seboj. Imena pa so lahko tudi dejavniki deregulacije subjektov, pa tudi vladnih postopkov. Imena so performativna - tistega, ki ga označujejo, lahko "zastopajo" enako kot ga lahko destabilizirajo. Osebna imena delujejo kot vmesnik med posamezniki in družbo. Hkrati pa so imena prazni označevalci, saj "čakajo", da jih napolni nosilec, da iz imena nastane "osebno" ime, so zapisali organizatorji simpozija.

Družna sprememba imena pred dobrim desetletjem

Spomnimo, umetniki Janez Janša, Janez Janša in Janez Janša so leta 2007 družno spremenili ime v ime tedanjega predsednika slovenske vlade. Ločnice med njihovim življenjem in umetnostjo so se začele zabrisovati na najrazličnejše nepričakovane načine. Od tedaj živijo svoja zasebna in javna življenja ter delajo posamično in skupinsko z istim imenom ter tako raziskujejo filozofske, psihološke, politične, biopolitične, zgodovinske, pravne, ekonomske, lingvistične in družbene implikacije spremembe imena.

Trije umetniki so z družnim preimenovanjem v Janeza Janšo svoje življenje spremenili v trajajoči performans, svojo umetnost pa v močno sredstvo za razmislek o konvencijah in za razpravo o statusu in funkciji institucionalnih označevalcev, povezanih z identiteto, kot so podpis, potni list, osebna izkaznica ter kreditne in plačilne kartice, še beremo v uvodnem besedilu simpozija.

Dvodnevno dogajanje ob 11. uri v MSUM-u začenja predstavitev tematske številke revije Performance Research, On Names z gostujočima urednikoma Konstantino Georgeou in Janezom Janšo.

Nato bo Aldo Milohnić razpravljal o teoretičnem okviru podpisa, v drugem delu predstavitve pa se bo posvetil performativnosti (pre)imenovanja na podlagi medsebojnega delovanja podpisov in identitet treh Janš. Sledil bo prispevek Urše Chitrakar, ki se bo posvetila nekaterim pravnim vidiki umetnosti Janeza Janše, Janeza Janše in Janeza Janše.

Triada življenje - jezik - zakon

Popoldanski del bo prinesel referate Male Kline, Konstantine Georgelou in Leva Krefta. Mala Kline se bo v svojem prispevku ukvarjala z gesto preimenovanja treh Janezov Janš in pri tem uporabila triado Giorgia Agambena Življenje - jezik - zakon, da bi odkrila potencialnost, ki se odpira in postane dostopna s spremembo imena.

Trajajoče umetniško delo treh umetnikov kot proces politizacije, ki ugovarja današnjemu individualiziranemu svetu tako, da ustvarja medsektorsko vključevanje in infrastrukturno sodelovanje, bo predmet referata Konstantine Georgelou. Lev Kreft pa se bo osredotočil na dve temi - ime in osebni dokumenti kot ready-made objekti ter na pojasnjevanje tesnobe, nelagodja in odpora umetniškega sveta ob tem projektu.

Prvi dan bo v Kinodvoru zaključila večerna projekcija dokumentarnega filma Jaz sem Janez Janša, ki mu bo sledila predstavitev knjige Janez Janša and Beyond z avtorji besedil Mladenom Dolarjem, Jelo Krečič in Robertom Pfallerjem.

Drugi dan simpozija prinaša popoldne v MSUM predstavitev razstavnega kataloga in voden ogled razstave Janez Janša s kustosom razstave Domenicom Quaranto.

P. G.