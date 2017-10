Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Prodajna pregledna razstava v galeriji DobraVaga prinaša dela avtorjev mlajše generacije, ki so med letoma 2007 in 2017 sodelovali na Bienalu neodvisnih. Foto: Bienale neodvisnih Ob prvi 10-letnici Bienala neodvisnih je izšla pregledna publikacija v omejeni nakladi, ki jo spremlja izdaja avtorskega zina Primoža Zorka. Foto: Bienale neodvisnih Sorodne novice Sprehod med eksperimentalnimi praksami ilustracije Dodaj v

Skozi desetletje za "dobro vago" nabranih stvaritev mlajših avtorjev Bienala neodvisnih

Prodajna razstava v okviru 6. Bienala neodvisnih

23. oktober 2017 ob 13:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Teden dni po odprtju Bienala neodvisnih, se odpira še razstava v okviru prireditve, ki torej vsako drugo leto raziskuje področja in kontekste rabe sodobne ilustracije. Skupinska razstava Allstars v galeriji DobraVaga prinaša dela avtorjev mlajše generacije, ki so med letoma 2007 in 2017 sodelovali na bienalu.

6. izvedba Bienala neodvisnih zaznamuje dopolnitev prvega desetletja te prireditve, kar zaznamujejo tudi z izidom publikacije, v kateri so predstavljeni vsi avtorji projekta Allstars, kakor je naslovljena tudi pregledna prodajna razstava v galeriji DobraVaga. Dotični projekt je bil razvit kot mobilna pregledna razstava avtorjev Bienala neodvisnih od leta 2007 dalje.

O mejah fotografije in ilustracije

Pregledna publikacija je izšla v omejeni nakladi, spremlja pa jo izdaja avtorskega zina Primoža Zorka. Izraz zin je okrajšava skovanke fanzin, ki prihaja iz izraza fan magazine. Predstavitvi bo sledil pogovor o mejah fotografije in ilustracije z naslovom Fotografija ni ilustracija. Fotografija je ilustracija., ki ga bo vodil Zorko, fotograf in oblikovalec, ki dela na komercialnih in umetniških projektih, pri katerih pogosto prepleta obe disciplini.

Srečanje oblikovanja in sodobne ilustracije

Razstava Allstars prinaša dela nekaj več kot 20 avtorjev, ki ustvarjajo na presečiščih med umetnostjo, oblikovanjem in sodobno ilustracijo. S prodajno razstavo in publikacijo bo predstavljen izbor avtorjev, ki so skozi leta z različnih segmentov horizontalnega izbora sodelovali na Bienalu slovenske neodvisne ilustracije.

Vpogled v dela predstavlja stilsko, konceptualno in medijsko igrivost, pestrost in raznolikost sodobne ilustracije v Sloveniji. S postavitvijo in spremljajočo knjigo osvetljujejo pomembnost skupnega in preglednega arhiviranja stvaritev mlajše generacije, ki se le v manjšini pojavlja v zbirkah drugih organizacij, so zapisali organizatorji.

Avtorji del na prodajni razstavi so David Krančan, Špela Škulj, Rone84, Anka Kočevar, Nejc Franetič - Deso, Tinka Leskovšek, Tatiana Kocmur, Helena Tahir, Nina Urh, Irena Orel, Nevena Aleksovski, Meta Šolar, LEALUDVIK, Rok Marinšek, Gašper Kunšič, Simon Jugovic Fink, Nika Rupnik, Roman Ražman, Matevž Sterle, Stipan Tadić, Pirate Piška, Katarina Goltez, Ivana Bajec in Irena Ocepek.

Odprtje razstave Allstars v galeriji DobraVaga bo drevi ob 20. uri, na ogled bo do 20. novembra. Bienale, ki ga tako kot razstavo organizirajo društvo Tretaroka, Kino Šiška in DobraVaga, se prav tako sklene 20. novembra.

P. G.