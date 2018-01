Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Italija je bila za evropske umetnike 19. stoletja ena najpriljubljenejših destinacij. Carl Spitzweg je leta 1835 takole naslikal Angleže v Kampanji. Foto: Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie / Jörg P. Anders V zgodnjem 19. stoletju je v nemških deželah ustvarjal slikar, ki je nebogljenega človeka postavil v brezčasni svet romantične krajine. Caspar David Friedrich (1774-1840) je s svojo umetnostjo povsem ustrezal takratnim romantičnim težnjam v slikarstvu, a hkrati v slikarstvo vnesel tudi nekaj svojega. Foto: SHK / Hamburger Kunsthalle / bpk / photo: Elke Walford Dodaj v

Slikar kot popotnik: kako so dopustovali v 19. stoletju?

V berlinski Stari nacionalni galeriji maja razstava Strast do potovanja

15. januar 2018 ob 17:06

Berlin - MMC RTV SLO, STA

V mesecih, ko je marsikdo z mislimi že pri načrtovanju poletnega oddiha, bodo v Berlinu k temi potovanj pristopili na inovativen način. Predstavili bodo lik umetnika 19. stoletja, ki je na potovanjih iskal stik z naravo in eksotiko novih kultur.

V Stari nacionalni galeriji v Berlinu za maj napovedujejo razstavo Strast do potovanja - od Casparja Davida Friedricha do Augusta Renoirja. Izhodiščna točka postavitve, ki bo temo potovanja v likovni umetnosti obravnavala skozi 19. stoletje pa vse do Ferdinanda Hodlerja in Paula Gauguina, bo slavna slika Popotnik nad meglenim morjem Casparja Davida Friedricha.

Slavni Friedrichov "Popotnik" na obisku iz Hamburga

Kot zapisali v galeriji, nam ob razmišljanju o popotniku kot slikarskem motivu najprej pride na misel prav znamenita slika Casparja Davida Friedricha iz leta 1817. To izjemno delo bodo za razstavo posodili v hamburškem razstavišču Kunsthalle.

Z Rousseaujevim pozivom "nazaj k naravi" in Goethejevo viharniško poezijo je potovanje okoli leta 1800 postalo izraz modernega življenjskega občutja. Kot reakcija na bliskovite družbene spremembe po francoski revoluciji se je namreč razvila nova oblika dojemanja posameznika in družbe, ki je prisotna še danes.

Umetniki so od obdobja romantike naravo odkrivali peš in z novih zornih kotov. Popotovanje je v umetnosti postalo prispodoba življenjskega potovanja in simbol romanja. Takšno potovanje pa je tudi omogočilo novo, intenzivnejše srečevanje z naravo in čutno ter fizično osvajanje sveta.

Univerzalen motiv

Na razstavi, ki bo pokazala, kako močan in ploden je bil motiv potovanja v umetnosti od 19. stoletja dalje ne le v Nemčiji, ampak tudi drugod, od Francije do Norveške ter od Rusije do ZDA, bodo z deli med drugim zastopani še Carl Blechen, Karl Friedrich Schinkel, Johan Christian Dahl, Gustave Courbet in drugi.

Skupaj bo na ogled okoli 100 del; ob delih iz zbirke Stare nacionalne galerije še dela, ki jih bodo posodili pomembni svetovni muzeji. Razstava bo odprta od 10. maja do 16. septembra, je zapisano na spletni strani Berlinskih državnih muzejev, med katere spada tudi Stara nacionalna galerija.

A. J.