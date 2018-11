Umetniki, ki ustvarjajo na tej lokaciji, so svoje delo širši javnosti prvič predstavili leta 2015. Foto: Odprti ateljeji Stara Tobačna 2018 Jutri ob 18.00 bo v Kulturnem centru Tobačna tovarna Jošt Snoj predaval na temo Pogled na umetnost : Od paleolitika do modernizma. Foto: Odprti ateljeji Stara Tobačna 2018 Projekt se bo sklenil s pogovorom o prihodnosti Tobačne. Foto: Odprti ateljeji Stara Tobačna 2018 Dodaj v

Sveža umetniška produkcija od blizu. Umetniki odpirajo ateljeje v Tobačni tovarni.

Začenjajo se 4. Odprti ateljeji

22. november 2018 ob 16:36

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Če je pred tremi leti, ko so umetniki in oblikovalci prvič odprli svoje ateljeje v Tobačni tovarni, pri tem sodelovalo osem ateljejev, jih letos pri projektu sodeluje že 24 oziroma 30 umetnikov. Četrto leto Odprtih ateljejev se začenja danes, poleg predstavljene produkcije pa med drugim prinaša tudi pogovor o prihodnosti Tobačne.

Umetniki in oblikovalci, ki ustvarjajo v Tobačni tovarni, želijo na ta način svoje delo predstaviti širši javnosti. Uradno odprtje je danes ob 18.00, bogat spremljevalni program pa bo potekal do 7. decembra.

Četrti Odprti ateljeji po besedah akademske slikarke in idejne pobudnice Maše Gala prinašajo nekaj novosti, med njimi so sodelovanje z oblikovalci, ilustratorji in arhitekti, ki delujejo v Tobačni tovarni, ter drugimi zavodi in institucijami, ki delujejo na tem območju – Kulturnim centrom Tobačna 001, kreativnim centrom Poligon in Inštitutom za politike prostora IPoP.

Novost je tudi častni gost, ki je letos Marjan Gumilar in ga predstavljajo z razstavo. Tudi Gumilar je imel v preteklosti atelje v Tobačni tovarni, trenutno pa je izredni profesor za slikarstvo na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje.

Današnje odprtje se bo začelo ob 18.00 v vhodni avli zgradbe na Tržaški 2, ob 18.30 bo sledila krožna pot po ateljejih in ob 20.30 druženje v baru Čin čin, kjer bo akustični koncert zasedbe Duo harmonik in vizulije v živo Valerie Wolf Gang. Od 18.00 do 20.00 bo v 3. nadstropju v Studiu in galeriji Černe potekalo tudi individualno svetovanje za opremo likovnih del.

Prostori ustvarjalcev bodo na ogled po urniku, ki je natisnjen v zloženki, ki prinaša tudi načrt prostorov. Urnik so, kot je povedala Maša Gala, prilagodili obiskovalcem. Ker gre za ateljeje, kjer umetniki ustvarjajo po svojih urnikih, pa se seveda zna zgoditi, da bodo tudi v tem času vrata katerega od ateljejev zaprta.

V spremljevalnem programu velja opozoriti na predavanje Jošta Snoja na temo Pogled na umetnost : Od paleolitika do modernizma v Kulturnem centru Tobačna 001, delavnice likovne šole in delavnice grafike, sprehod Jane's Walk po Tobačni, ki ga pripravlja Inštitut za politike prostora IPoP in ki bo predstavil Tobačno kot sodoben produkcijski center, v 1. nadstropju pa bo imel Zavod Yugo Translate improviziran radijski studio in se bo občasno vključeval v eter Radia Študent.

Za aktivno vključitev ustvarjalcev pri pogovoru o prihodnosti Tobačne

Na sklepni dan, v petek, 7. decembra, bodo spregovorili o prihodnosti Tobačne. Direktor Inštituta za politike prostora IPoP Marko Peterlin pravi, da je Tobačna tovarna postala pomemben produkcijski center in središče ustvarjalnosti. In če so ustvarjalci v njej prepoznani, so lahko slišani tudi tedaj, ko je govor o prihodnosti Tobačne. Pogovor pripravljajo tudi zato, ker bi kot akterji, ki delujejo v Tobačni, radi vedeli, kakšni so načrti za neposredno okolico stavbe, o čemer do njih pride le malo informacij.

M. K.