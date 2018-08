Ulay po sestanku v Ljubljani pod okriljem druge londonske galerije

Njegove stvaritve v Londonu na ogled v prihodnjem letu

2. avgust 2018 ob 14:13

London - MMC RTV SLO

Londonska galerija Richard Saltoun je najavila, da bo postala zastopnica umetnika Ulaya v Veliki Britaniji. Napovedali so še, da bodo v naslednjem letu pod streho te galerije na ogled njegova dela, vključno z redko prikazanim filmom, ki ga je posnel s svojo nekdanjo partnerico in sodelavko Marino Abramović.

Ulay in Richard Saltoun sta se sešla v zgodnejših mesecih tega leta v Ljubljani, da se dogovorita okoli možnosti vzpostavitve partnerstva. Umetnika je namreč na Otoku prej zastopala galerija MOT International, ki pa je v vmesnem času zaprla svoja vrata.

Polaroidi in na video ujet performans

"Prikazali bomo nekaj Ulayevih polaroidov iz 70. let in relativno neznan film iz taistega desetletja, ki prikazuje Marino in Ulaya, ki sta se s svojim kombijem vozila okrog in okrog po trgu med Palais de Tokyo in Musée d'Art Moderne v Parizu," je povedal Saltoun. Londonski galerist govori seveda o videu, ki sta ga umetnika posnela leta 1977 ter ga naslovila Relation in Movement. "Ne vidite njunih obličij, gre za performans," je še dodal Saltoun za The Art Newspaper.

Preiskovanje takšnih in drugačnih identitet

Ulay velja za pionirja body arta, performansa in polaroid arta. Pri polaroidih, ki bodo razstavljeni v Londonu, na katerih vidimo Ulaya delno naličenega in odetega v ženska oblačila, gre predvsem za prevpraševanje spolne identitete.

"Imel sem neverjetno potrebo po preiskovanju lastne identitete, kar me danes ne zanima več, saj ji sploh ne pripisujem nobenega pomena. Preveč je obremenjenosti z nacionalno in drugimi identitetami, kar ne prinese nič dobrega, zgolj konflikte," je glede preiskovanja takšnih in drugačnih identitet povedal pred leti v intervjuju za MMC.

Radikalni zvezdi umetnosti performansa

Umetnik se je kot Frank Uwe Laysiepen leta 1943 rodil v nemškem mestu Solingen, pozneje pa živel in ustvarjal v Amsterdamu, kjer je spoznal tudi Marino Abramović. Kemija, ki se je rodila, ju je za več kot desetletje združila v enega najbolj razvpitih in kontroverznih umetniških parov v zgodovini. Njuna zveza se je začela resno krhati po desetih letih osebne in umetniške simbioze. Dve leti pred velikim finalom – projektom Great Walk of China (1988) – med seboj sploh nista več govorila.

Od Amsterdama in Berlina do New Yorka

Ulay od leta 2009 živi med Amsterdamom in Ljubljano, zadnja leta se med drugim posveča problematiki pitne vode. Pred leti je režiser Damjan Kozole posnel film Projekt: rak, v katerem gledalec spremlja Ulaya, kako se med zdravljenjem s kemoterapijo z namenom svojevrstnega obreda poslavljanja še zadnjič pozdravi s prijatelji in se zato odpravi na pot od Amsterdama in Berlina do New Yorka.

P. G.