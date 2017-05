Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Na spominski razstavi predstavljajo knjige, lepake, mail art oz. umetnost po pošti, daktilografije, kolaže, kataloge in revije, ki so v šestdesetih in sedemdesetih letih nastajale kot kompleksne literarne izdaje. Foto: Jaka Bregar/Bežigrajska galerija 1 Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Umetnost po pošti, lepaki in knjige: Več kot tri desetletja ustvarjanja Francija Zagoričnika

Razstava bo na ogled do 30. junija

17. maj 2017 ob 17:33

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V ljubljanski Bežigrajski galeriji 1 tokrat predstavljajo delo začetnika vizualne poezije v slovenskem kulturnem prostoru. Franci Zagoričnik spada med najpomembnejše avantgardne umetnike pri nas, pod naslovom Podobe besed 1962–1997 pa na ogled postavljajo 35 let njegovega delovanja.

Na ogled so vizualna poezija, ki jo je vpeljal v slovenski prostor, knjige, zborniki, fotografije, lepljenke in umetnost po pošti.

Zagoričnik se je rodil leta 1933 v Dugi Resi na Hrvaškem. Živel je v Kranju, kjer je obiskoval osnovno šolo in nižjo gimnazijo. Petnajst let je delal kot tkalec in skladiščnik v Tekstilindusu v Kranju. Literaturi se je resneje posvetil okoli leta 1960, tri leta pozneje pa začel objavljati v reviji Perspektive. Do svoje smrti leta 1997 je objavil več kot sto del.

Uveljavil se je kot pesnik, pisatelj, likovni in literarni kritik, esejist, publicist, prevajalec, založnik in organizator umetniških dogodkov. Prevajal je predvsem iz hrvaškega in srbskega jezika. Pripravljal je razstave vizualne in konkretne poezije v Sloveniji in v vsej nekdanji Jugoslaviji.

Ena največjih zbirk umetnosti po pošti

Leta 1965 je v slovenski prostor vpeljal vizualno in konkretno poezijo. Leta 1978 je ustanovil mednarodno avantgardistično asociacijo Westeast in v zbornikih z istim imenom zbral dela številnih avtorjev iz Slovenije in tujine. Njegova zbirka umetnosti po pošti je bila ena največjih sploh.

Sodeloval je z Nejcem Slaparjem in Živkom Kladnikom, s katerima je leta 1979 v Kranju ustanovil skupino Signum, ki je izvedla več performansov.

Konec osemdesetih let 20. stoletja se je Zagoričnik posvetil tudi založništvu. Najprej je nastala zbirka Fondi Oryja Pala, potem je ustanovil Gorenjsko Založniško Družbo G. O. Z. D. V letih 1993–97 je izdal 16 številk gorenjske revije za umetnost in kulturo Nova Atlantida.

Vpogled v Zagoričnikov opus lahko v Bežigrajski galeriji 1 ujamete do 30. junija.

M. K.