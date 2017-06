Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Hokusaj: Veliki val pred obalo Kanagave, lesorez, med 1830 in 1833. Foto: Wikipedia Hokusaj: Južni veter, jasno vreme ali Rožnata Fuji. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Večno motrenje gore Fudži: Dokumentarni sprehod po Hokusajevi umetnosti

Britanski poklon japonskemu mojstru

5. junij 2017 ob 18:30

London - MMC RTV SLO

V Britanskem muzeju se poklanjajo ustvarjanju Kacušika Hokusaja. Tokrat v ospredje ne postavljajo razstave njegovih del, ampak dokumentarni film, menda prvi o tem nemara najbolj prepoznavnem japonskem mojstru.

Razstavi se vendarle v celoti niso odpovedali. Odprli so jo maja, na njej pa predstavljajo umetnikovo pozno obdobje. Gledalcem filma so pripravili posebno poslastico, in sicer zasebno vodstvo po razstavi. Filmska izkušnja, ki so jo naslovili Britanski muzej predstavlja: Hokusaja, prihaja tudi v britanske in svetovne kinodvorane.

Hokusajevo delo Veliki val pred obalo Kanagave spada najbolj znane in reproducirane umetnine na svetu in ne zaostaja veliko za Leonarodvo Mona Lizo. Podoba je nastala v sklopu serije lesorezov Šestintrideset pogledov na goro Fudži, ki jo je umetnik tako občudoval in slikal vse življenje. Poleg grafike Prijeten veter, vedro jutro mu je prav Veliki val prinesel svetovno slavo. S svojim delom pa je v 19. stoletju pomembno vplival na razvoj zahodnega slikarstva, ki je takrat doživljalo pomembne spremembe in zakorakalo moderni umetnosti naproti. V njem so navdih našli slikarji, kot so bili Claude Monet, Vincent Van Gogh in Pablo Picasso.

Film so snemali na Japonskem in v Veliki Britaniji, o Hokusajevem ustvarjanju pa spregovorijo kurator Britanskega muzeja Tim Clark in vodilni poznavalci slikarjevega opusa. Dokumentarec predstavi med drugim spoznanja, ki jih prinašajo nove tehnologije, s pomočjo katerih je njegove slike in grafike mogoče proučevati do najmanjšega detajla. S temi so strokovnjaki prišli tudi do vrste novih interpretacij dobro poznanih del.

Večno motrenje gore Fudži

Razstava Britanskega muzeja pomeni prvo postavitev, ki se osredotoča na pozna leta Hokusajevega življenja in ustvarjanja. Hokusaj je svoje (umetniško) življenje posvetil raziskovanju naravnega in duhovnega sveta. Rodil se je leta 1760, večino življenja pa preživel v mestu Edo, današnjem Tokiu. Slikal je predvsem naravo, a proslavljal tudi človeka v različnih življenjskih dobah. Dolga leta je užival velik ugled, njegovo življenje pa se je tragično zasukalo po vrsti nesreč (smrt žena, infarktu in sinovem bankrotu). Zadnja leta dolgega življenja (umrl je star 90 let v času, ko je bila povprečna življenjska doba 45 let) preživel v revščini. Ob njem je bila hčerka Oi, ki je bila tudi sama priznana umetnica. Prav v zadnjih letih je ustvaril nekaj najlepših del. V svoj zadnji pogled na goro Fuji je vključil zmaja, ki se dviguje iz temnega oblaka, nemara simbol umetnikovega upanja v nesmrtnost.

M. K.