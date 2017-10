Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Komaj nekaj dni po prihodu v taborišče so begunci ustanovili ljudsko šolo, dobra dva tedna pozneje je svoja vrata odprla slovenska begunska gimnazija. Foto: Arhiv NUK Razstava spremlja izid knjige Rojstvo novih domovin, ki jo podpisujejo Helena Jaklitsch, Helena Janežič in Lenart Rihar, tudi soavtorji postavitve. Foto: Arhiv NUK Dodaj v

Vpogled v ustvarjalnost slovenskih beguncev med letoma 1945 in 1948

Ob izidu knjige Rojstvo novih domovin

5. oktober 2017 ob 17:15

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V prostorih Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani odpirajo razstavo, na kateri osvetljujejo ustvarjalnost slovenskih beguncev v Italiji in Avstriji v prvih letih po drugi svetovni vojni.

Slovenijo je tedaj zapustilo več kot 20.000 Slovencev, številni med njimi so zatočišče našli v begunskih taboriščih v Avstriji in Italiji. Čeprav so bili prepričani, da bodo ostali tam začasno, največ za nekaj tednov, so številnim med njimi postala dom za naslednja tri, štiri leta, dokler jih ni tujina dokončno sprejela.

Že nekaj dni po odhodu iz domovine so Slovenci v taborišču sredi polja ustanovili šolo, da so lahko osnovnošolski in srednješolski otroci nadaljevali in končali šolanje. Nastali so tudi prvi časopisi. V begunskih taboriščih so delovali gledališke družine, pevski zbori, telovadna in športna društva. Zaživele in razmahnile so se tudi obrtne delavnice, kjer so kljub pomanjkanju orodja in materiala izdelovali skoraj vse - od življenjskih potrebščin do otroških igrač.

Razstava predstavlja bogato ustvarjalnost Slovencev v izrednih razmerah in prek njih tudi zgodbe posameznikov, katerih poti so se prekrižale v begunstvu. Velikokrat nevidni in spregledani, v domovini pa za nekaj desetletij pozabljeni in zamolčani so s svojim zavedanjem slovenstva prispevali k rojstvu novih domovin po vsem svetu, so v NUK-u zapisali ob razstavi.

Razstavo so pripravili ob izidu knjige Rojstvo novih domovin, v kateri obravnavajo temo trije avtorji - Helena Jaklitsch, Helena Janežič in Lenart Rihar. Delo je izšlo pri založbi Družina v sozaložništvu z NUK-om.

Izid knjige in razstavo bodo spremljali tudi drugi dogodki. V NUK-u se prihodnji četrtek obeta izseljenski pesniški večer s triom Volk Folk, Helena Jaklitsch bo 9. novembra predavala o življenju Slovencev v taboriščih v Italiji, 23. novembra pa bosta gosta posebnega večera V mojih prsih bije dvoje src Majda in Lojze Starman iz Špitala ob Dravi, pričevalca, ki sta izkusila taboriščno življenje.

Razstavo v Narodni in univerzitetni knjižnici bo na pot pospremil Kajetan Gantar, odprl jo bo minister za kulturo Anton Peršak, na slavnostnem odprtju razstave bo nastopil basbaritonist Marcos Fink. Postavitev bo na ogled do 25. novembra.

