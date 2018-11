Wes Anderson v vlogi kuratorja razstave na Dunaju, med osrednjimi eksponati mumificirana rovka v krsti

Razstava je na Dunaju na ogled do aprila 2019

15. november 2018

Dunaj

Filmar Wes Anderson in njegova partnerica, ilustratorka, oblikovalka ter pisateljica Juman Malouf sta bila povabljena h kuriranju razstave, pri čemer sta lahko izbirala med več kot štirimi milijoni predmetov, ki jih hrani dunajski muzej umetnostne zgodovine.

Razstavo, katere naslov – Rovkina mumija v krsti in drugi zakladi iz Dunajskega muzeja umetnostne zgodovine – že marsikaj obeta, so odprli v preteklem tednu, na njej pa je na ogled 400 predmetov, nabranih iz 14 zbirk te institucije.

Mimo takih in drugačnih omejitev

Gre za postavitev, ki preči žanre in stoletja, pri čemer velja omeniti, da se dotični muzej ponaša z eno izmed najpomembnejših umetniških zbirk na svetu. Kot so prepričani v muzeju, razstavo tvori nabor predmetov, za kakršnega sta se lahko odločila le Wes Anderson in Juman Malouf. Poleg že omenjene mumificirane rovke sta v postavitev umestila vse od vaze dinastije Čing do trobente oziroma roga, ki je nekoč spadal k avstrijski garderobi sodnih dvoran, do indonezijske igralske maske.

Namesto razvrščanja predmetov po obdobju ali glede na zbirko sta se odločila za nenavadne umestitve – portret sedemletnega sokolarja (Karl V.) visi ob portretu štiriletnega lastnika psa (Ferdinand II. Habsburški). Kot je med drugim zapisal Anderson za razstavni katalog, je bila njuna ponižna želja, da bi "lahko nekonvencionalno združevanje in razporeditev prikazanih del vplivalo na študij umetnin in starin v majhnih, celo trivialnih, a vseeno zaznavnih načinih za številne prihodnje generacije".

Poskus in napaka, v tem primeru napaka

"Drži: eden od najstarejših kustosov Dunajskega muzeja umetnostne zgodovine (izšolan seveda na Univerzi v Heidelbergu), sprva ni uspel zaznati nekaterih – kot sva menila – očitnih povezav in tudi po tem, ko sva večino njih izpostavila, še zmeraj dvomi o njihovi kuratorski tehtnosti, najverjetneje, v vseh primerih. Vendar če bo najin poskus propadel na prav teh ravneh, kar najverjetneje bo, verjameva, da bo vsaj služil namenu zavreči nekatere hipoteze, s čimer bodo napredovale metode umetnostne zgodovine skozi znanstveni postopek poskusa in napake (v tem primeru napake)," je še zapisal Anderson.

Intuicija in navdušenje kot vodili

S parom je pri pripravi postavitve tesno sodeloval Jasper Sharp, eden izmed kuratorjev tega muzeja, vendar je gostujočima kuratorjema pustil proste roke med izbirnim postopkom. "Njun pristop sta že od samega začetka vodila intuicija in navdušenje," je zapisal Sharp za razstavni katalog.

Kot še beremo v kuratorjevem besedilu, se ob upoštevanju zgodovinskega pomena muzejskih galerij, v katerih so predmeti na ogled, "zdi povsem primerno, da je razstava postavljena v prostore, ki spadajo pod kabinet čudes, v začetkih katerih najdemo zelo zgodnje strategije razstavljanja, sisteme razvrščanja in organiziranja ter igre odnosov med predmeti". Sharp je zapisal še, da ideja o gostujočem kuratorju ni bila njegova, temveč je bilo navdih zanjo delovanje Andyja Warhola med letoma 1969 in 1970 v treh muzejih, kar je rezultiralo v razstavi Raid the Icebox 1 with Andy Warhol.

Razstava Rovkina mumija v krsti in drugi zakladi iz Dunajskega muzeja umetnostne zgodovine bo v avstrijski prestolnici na ogled do 28. aprila 2019, od oktobra prihodnjega leta pa bo na ogled še v Fondazione Prada v Milanu.

