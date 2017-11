Zavetja Babilona raziskujejo mešanje jezikov in bivanjska vprašanja

Na ogled tudi retrospektiva kontroverznega ruskega umetnika Pavlenskega

14. november 2017 ob 13:10

Maribor - MMC RTV SLO, STA

V okviru festivala Kiblix, ki te dni poteka na več prizoriščih v Mariboru, so odprli tudi razstavo Zavetja Babilona, na kateri so razstavljena dela 50 umetnikov, ki se ukvarjajo z vprašanji bivanja in obstoja.

Festival Kiblix, ki ga s ciljem povezovanja umetnosti, tehnologije in znanosti že od leta 2002 prireja mariborska Kibla, tako nadaljuje lani začeti štiriletni projekt Risk Change / Tvegaj spremembo, ki ga sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske unije.

Zavetja Babilona so nadaljevanje lanske razstave MIG 21, ki je na gostovanju po Evropi, trenutno je v Novem Sadu. "Lani smo se ukvarjali z migracijami na splošno, torej premikanje, poti, gibanje, od človeka do vode in Zemlje. Letos pa smo se usmerili na babilonska zavetja, torej mešanje jezikov in vprašanja obstoja oziroma bivanja, ki so neposredno povezana z migracijami," je povedala kuratorica Nina Jeza. Na razstavi se predstavljajo umetnice in umetniki iz Srbije, Hrvaške, Litve, Rusije, Francije, Izraela, Sirije, ZDA, Avstralije, Kitajske in Slovenije. Dela bodo na ogled do 1. februarja.

Med deli 50 umetnikov so tudi dela v Nemčiji delujočega sirskega umetnika Tammama Azzama in provokativnega ruskega performerja Pjotra Pavlenskega, ki je trenutno v zaporu. Znan je po svojih temnih in politično obarvanih predstavah, med katerimi si je celo odrezal uho, si zašil usta in se pred skupščino v Sankt Peterburgu ovil v bodečo žico. V četrtek bodo v galeriji Saatchi v Londonu odprli skupinsko razstavo z naslovom Art Riot: Post-Soviet Actionism, na kateri bodo razstavljena dela Pavlenskyja, Olega Kulika in Pussy Riot.

Festival Kiblix, ki se bo končal v četrtek, poleg razstavljenih del in performansov med drugim prinaša še delavnice in predavanja, s čimer želijo intermedijsko umetnost približati širši javnosti in zagotoviti strokovni pogled nanjo.

K. T.