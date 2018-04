Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 6 glasov Ocenite to novico! Kljub ne najboljšim pogojem za čiščenje rečnega dna so izvedli čistilno akcijo. Foto: Jože Žura Dodaj v

Iz reke Krke odstranjevali salonitno kritino

Čistilne akcije po vsej Sloveniji

21. april 2018 ob 12:26

Straža - MMC RTV SLO

Po vsej Sloveniji potekajo akcije čiščenja okolja. V občini Straža so poleg običajnih čiščenj zelenih površin v okolici priljubljenih zbirališč in rekreativnih površin čistili tudi dno reke Krke pod mostom v Lokah, kjer je pred dobrimi 30 leti v vodi končal vlačilec salonitne kritine.

Voznik vlačilca ni upošteval omejitve lesenega mostu čez Krko v Lokah pri Zalogu in v vodi je končalo nekaj ton salonitne kritine. Nekaj so jo sicer domačini potegnili iz reke, precej pa jo je v njej ostalo. In danes so kljub ne najboljšim pogojem za čiščenje rečnega dna izvedli čistilno akcijo. K sodelovanju so kljub strokovnemu izobraževanju pritegnili šest potapljačev Kluba za podvodne aktivnosti iz Novega mesta, straški raftarji so posodili dva čolna za odvoz odpadkov na rečni breg. Pri tem pa so sodelovali zaposleni iz režijskega obrata in občinske uprave občine Straža, župan Dušan Krštinc, gasilci in domačini.

Novomeški potapljač Roland Grah je povedal, da je vidljivost v vodi še zadoščala za odstranjevanje odpadkov, bolj moteč je bil močan tok reke Krke na njeni gladini. Kljub vsemu so bili uspešni, saj so v dveh urah iz reke Krke potegnili za traktorsko prikolico salonitnih plošč in drugih odpadkov. V vodi pa je ostalo še veliko salonitnih plošč, ki jih bodo odstranili v čistilni akciji poleti, ko bo tudi reka Krka manj deroča, bolj vidljiva in s tem primernejša za čiščenje, je povedala vodja današnjega dogajanja Manica France Klemenčič.

Iz gozda odstranili večje količine kovin

Sicer pa so v občini Straža čistili tudi okolico mladinskega doma v Praprečah, okolico vaškega doma in gozd na Drganjih selih ter v naselju Dolnja Straža. Skupaj se je čistilne akcije udeležilo 60 prostovoljcev. Zanimivo pri tem je, da so iz gozda pri Drganjih selih odstranili večjo količino kovinskih kosovnih odpadkov, vendar so komunalno službo pri odvozu teh odpadkov prehiteli dolenjski zbiralci odpadnih kovin, ki so vse odpadke odpeljali prodat pooblaščenim podjetjem.

Jože Žura, Radio Slovenija