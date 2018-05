Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Bodo gozdarji lahko uporabljali letalnike? Foto: BoBo Dodaj v

Letalniki bi gozdarjem olajšali pregled stanja gozdov

Omejitve in prepovedi

4. maj 2018 ob 09:10

Novo mesto - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Brezpilotni zrakoplovi bi gozdarjem olajšali pregled poškodovanih območij. Zaradi prepovedi jih ne morejo uporabljati, medtem pa so nekateri ekologi brez dovoljenj snemali večje poseke na obmejnem območju Gorjancev.

Na Gorjancih je prejšnjo zimo zasebni lastnik z vsemi dovoljenji opravil večje pomladitvene poseke gozdov. Spomladi so bili goloseki vidni že od daleč. Ekologi so na družabnih omrežjih sprožili razpravo o škodljivosti takšnih ravnanj in k temu priložili tudi fotografije, posnete z brezpilotnimi zrakoplovi.

V novomeški območni enoti Zavoda za gozdove so bili presenečeni nad objavo fotografij, ki so bile očitno posnete brez dovoljenj. Sami bi namreč zaradi lažjega nadzorovanja gozdov uporabljali letalnike za pregled stanja gozdov po večjih snegolomih, vetrolomih in plazovih ter za hitrejše ugotavljanje širjenja smrekovega lubadarja. Zaradi upoštevanja direktive Javne agencije za civilno letalstvo pa brezpilotnikov ne smejo uporabljati.

Z ministrstvom za obrambo so naredili nekaj poskusnih projektov uporabe brezpilotnih zrakoplovov, ki so se izkazali kot dobra rešitev, zato upajo, da bo za učinkovitejše delo gozdarjev ta ovira odpravljena.

Jože Žura, Radio Slovenija