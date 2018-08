Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V križišču se je zgodilo že več prometnih nesreč, k sreči še brez najhujših posledic. Foto: Jože Žura Eden izmed vzrokov za nesreče je gotovo slaba preglednost pri vključevanju na prednostno cesto, saj ograja na podvozu zastira pogled voznikom manjših vozil. Foto: Jože Žura Bližnji podvoz za pešce in kolesarje je neuporaben. Foto: Jože Žura Dodaj v

Prenovljeni odcep do Ždinje vasi magnet za nesreče

Podvoz neuporaben za pešce in kolesarje

11. avgust 2018 ob 15:10

Novo mesto - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Ob dolenjski avtocesti, med obema novomeškima priključkoma, na 30 hektarov velikem območju nastaja nova poslovna cona Na Brezovici. Območje so komunalno opremili lani. Ob tem so prenovili tudi regionalno cesto, vendar z rešitvijo križišča z odcepom do Ždinje vasi niso zadovoljni prebivalci tega naselja. V križišču se je zgodilo že več prometnih nesreč, k sreči še brez najhujših posledic, bližnji podvoz za pešce in kolesarje pa je neuporaben.

Ob predstavitvi projekta so prebivalci Ždinje vasi za štirikrako križišče na regionalni cesti (nekdanji hitri cesti) z odcepoma za Novo mesto in Ždinjo vas zahtevali zgraditev krožnega križišča, ki bi umiril promet na ravnem in širokem cestišču. Namesto tega so prenovili štirikrako križišče in ob njem za pešce in kolesarje zgradili podvoz pod regionalno cesto. Po nekaj mesecih prebivalci Ždinje vasi opozarjajo na slabo prometno rešitev.

V križišču se je zgodilo že več prometnih nesreč, kar nekaj z udeležbo motoristov. Eden izmed vzrokov je zagotovo slaba preglednost za voznike, ki se iz Ždinje vasi vključujejo na prednostno cesto, saj ograja na podvozu zastira pogled voznikom manjših vozil, na boljšem so vozniki višjih terenskih vozil, je povedal Milan Klobučar, ki se skozi križišče vozi vsak dan.

Povsem neuporaben pa je novozgrajeni podvoz za kolesarje in pešce. Ob vsakem večjem deževju je v podvozu tudi do meter vode, še teden dni po dežju so v njem kupi blata in luža, na kolesarski cesti pa obilica nanesenega peska, kar je nevarno za kolesarje in pešce. Ob cesti so se ustvarili do pol metra globoki jarki, ki napovedujejo, da bo deroča voda v prihodnje odnesla kolesarsko prometnico. Milan Klobučar dodaja, da zato pešci in kolesarji uporabljajo zgornje nevarno križišče, ki nima zarisanih prehodov za pešce.

Za pojasnila o rešitvi nastalih težav smo se obrnili na vodstvo novomeške občine, a odgovora v nekaj dneh nismo prejeli. Stanje se bo poslabšalo ob prihodu novih vlagateljev v poslovno cono Na Brezovici in s tem večji prometni obremenjenosti na tem območju.

Jože Žura, Radio Slovenija