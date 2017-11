Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Akreditacija za novomeško univerzo je bila podeljena za pet let, najpozneje v šestih mesecih bodo izpeljali postopke za ustanovitev organov univerze in izvolitev rektorja. Foto: BoBo Dodaj v

Visokošolsko središče v Novem mestu odslej Univerza v Novem mestu

Akreditacija za novomeško univerzo je bila podeljena za pet let

28. november 2017 ob 16:59

Svet nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu je podelil akreditacijo Univerzi v Novem mestu. Zasebna univerza ima zdaj štiri članice, a ostaja odprta za pridružitve novih, so povedali na današnji predstavitvi. V Novem mestu namreč delujejo še štirje samostojni visokošolski zavodi.

Pred 20 leti je bil v Novem mestu ustanovljen prvi samostojni visokošolski zavod, ki so mu sledili drugi. Akreditacijo za ustanovitev zasebne univerze je dobilo Visokošolsko središče, v okviru katerega delujejo štiri fakultete, in sicer za poslovne in upravne vede, za upravljanje, poslovanje in informatiko, za tehnologijo in sisteme ter za zdravstvene vede. V letošnjem študijskem letu imajo ti zasebni zavodi 600 študentov. Direktor Visokošolskega središča Marjan Blažič meni, da ustanovitev univerze pomeni veliko pridobitev za Novo mesto in regijo. "In univerza lahko močno vpliva na razvoj družbe, na kakovost življenje in na trajnostni razvoj okolja."

V Novem mestu pa delujejo še štirje drugi visokošolski zavodi, med njimi je tudi državna fakulteta. Direktor Visokošolskega središča Marjan Blažič pravi, da ostajajo odprti za sodelovanje. "Smo jih že in jih vabimo k sodelovanju."

Jože Žura, Radio Slovenija