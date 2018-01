Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 10 glasov Ocenite to novico! Rezanje traku ob odprtju ceste. Foto: Twitter/Ministrstvo za infrastrukturo Nova cesta bo omogočila trajnostni razvoj Letališča Jožeta Pučnika pri Brniku. Foto: BoBo Letališče bo s svojim razvojem pripomoglo k nadaljnji rasti tudi turizma, kjer letos podiramo rekorde. Zdravko Počivalšek Nova cesta je izjemnega pomena tako za letališče in občino kot državo, je poudaril minister Peter Gašperšič. Foto: Twitter/Ministrstvo za infrastrukturo Obvoznica mimo brniškega letališča je stala 5,5 milijona evrov. Foto: Twitter/Ministrstvo za infrastrukturo Sorodne novice Na Brniku bo stal največji Novartisov logistični center v Evropi Dodaj v

Promet je stekel po novi cesti mimo brniškega letališča

Projekt je stal 5,5 milijona evrov

26. januar 2018 ob 16:23

Brnik - MMC RTV SLO, STA

Z obvoznico je brniško letališče pridobilo možnost za nadaljnji razvoj in ureditev letališkega mesta. Minister Peter Gašperšič je dejal, da gre za zgleden primer sodobne arhitekture.

Namen prestavitve glavne ceste Kranj–Spodnji Brnik mimo Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je omogočiti razvoj letališča z njegovo nujno širitvijo, zagotoviti prometno varnost in omogočiti boljši dostop do letališča. Nova cestna ureditev je izjemno pomembna tako za letališče kot za občino, regijo in celotno državo, je prepričan minister za infrastrukturo Peter Gašperšič.

Glavna cesta s tremi krožišči in nova servisna cesta omogočata hitrejši dostop do potniškega in tovornega terminala ter drugih enot letališča. Izboljšani bosta pretočnost in prometna varnost, vzdolž novozgrajene obvoznice pa je ob načrtovani ureditvi daljinskih kolesarskih poti speljana tudi kolesarska pot.

Kot je dejal poslovodni direktor Fraporta Slovenija Zmago Skobir, bo družba po rekordnem letu 2017 in odprtju novega cestnega odseka lahko v skladu z novo strategijo razvijala komercialne programe znotraj letališkega mesta. Hkrati bo za zagotavljanje večjega zadovoljstva potnikov in strank vložila v novi potniški terminal in razvoj tovornega prometa.

Trajen razvoj letališča

S projektom, ki omogoča pospešen in trajen razvoj osrednjega slovenskega letališča, je zadovoljen tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. "Letališče bo s svojim razvojem pripomoglo k nadaljnji rasti tudi turizma, kjer letos podiramo rekorde," je poudaril minister, ki je prepričan, da je treba krepiti trajno rast gospodarstva za blaginjo in napredek celotne države.

Cesta odpira možnost za pomembno logistično naložbo, ki bo nadgradila naša prizadevanja, je dejal Počivalšek in dodal, da za razvoj gospodarstva potrebujemo tudi pomembna logistična podjetja. "Če k temu dodamo še to, da je vse skupaj poleg letališča, ki ima pomembno vlogo tudi za razvoj turizma, verjamem, da je to res zelo pomemben korak naprej, da bomo na vseh področjih še uspešnejši," je dejal Počivalšek.

Po mnenju Gašperšiča je uspešno končan in tehnično zahteven projekt ureditve ceste mimo letališča zgleden primer sodobne infrastrukture, ki jo potrebuje dinamično slovensko gospodarstvo in zahteva moderna družba, v kateri živimo.

V Cerkljah na Gorenjskem zadovoljni

Hkrati sta nov cestni odsek z razbremenjenim prometom in predvidena kolesarska steza velika pridobitev tudi za občino Cerklje na Gorenjskem. Kot je povedal župan Franc Čebulj, z novim cestnim odsekom izpolnjujejo dolgoletne načrte prometne ureditve, ki so pogoj za nadaljnji razvoj letališča in s tem tudi razvoj celotne občine.

Vrednost projekta 5,5 milijona evrov

Celotna vrednost projekta je bila 5,5 milijona evrov. Pri tem je Direkcija RS za infrastrukturo krila stroške v znesku 4,1 milijona evrov, sredstva 1,212 milijona evrov je prispeval Fraport Slovenija, Občina Cerklje na Gorenjskem pa 163.000 evrov. Gradnja ceste se je začela v sredini leta 2016 in je bila, kot je bilo predvideno, končana konec leta 2017.

Po prestavitvi ceste v Fraportu Slovenija pričakujejo nove interesente za gradnjo različnih poslovnih objektov v bližini letališča, tako da bi bil Aeropolis dokončan leta 2035. Med prvimi novimi objekti na tem območju bo 50 milijonov evrov vreden logistični center, specializiran za farmacevtsko logistiko, logistične družbe Kuehne + Nagel - njegova gradnja že intenzivno poteka in naj bi zaživel s 1. julijem.

Okoli 300 novih zaposlitev

Poleg tega se po Čebuljevih besedah ob letališču začenja gradnja še enega logističnega centra. Oba skupaj pa bosta v letu dni na to območje prinesla 300 novih zaposlitev. Velike načrte za nadaljnji razvoj pa ima tudi samo letališče.

Kot je povedal Skobir, je prva prioriteta širitev potniškega terminala. Letos pričakuje razpis za izvajalca gradbenih del, dokončanje projekta pa je načrtovano v prvi polovici leta 2020. Temu sledijo še druge naložbe, kot sta celotna cestna povezava znotraj letališča in ob veliki rasti na področju tovornega prometa tudi novi terminal za tovorni promet, o katerem pa se z lastnikom še pogovarjajo.

G. K.