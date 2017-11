Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na območju krajevnih skupnosti novogoriške mestne občine je v nedeljo potekalo prvo glasovanje za projekte soodločujočega proračuna. Na sliki glasovanje na KS Nova Gorica. Foto: Radio Koper/Jaka Fabjan Dodaj v

Glasovanja o participativnem proračunu se je udeležilo več kot 3.000 Novogoričanov

Občina je za projekte participativnega proračuna namenila 250.000 evrov

21. november 2017 ob 08:38

Nova Gorica - MMC RTV SLO

Najbolj zagreti so bili v krajevni skupnosti Ravnica, kjer je celo zmanjkalo glasovnic, glasovanja pa se je udeležilo skoraj 60 odstotkov vaščanov. Najnižja udeležba je bila v mestu, kjer je glasovalo le pet odstotkov občanov.

Komisija je zelo zadovoljna s skupno udeležbo, saj je znašala dobrih 11 odstotkov. Ureditev ekološkega otoka v Lokovcu, pot aleksandrink, avtobusna postaja v Grgarju in fitnes na prostem v Panovcu, to je le nekaj predlogov, ki jih bo morala mestna občina, na željo občank in občanov, uresničiti prihodnje leto.

Glasovanja o participativnem proračunu so se udeležili tudi prebivalci z dopolnjenim 15. letom starosti. Tako nam je povedal najstnik, ki se je prvič udeležil takega dogodka: "Zelo zanimivo je, ko enkrat soodločaš v občini."

Na sedežu KS Nova Gorica so glasovali kar o 33 predlogih, ki so bili združeni še s tremi okoliškimi krajevnimi skupnostmi. Tako so nam povedali naključni udeleženci: "Meni se zdi to super pobuda in mislim, da je pomembno predvsem zato, da ljudje dobijo občutek, da res vplivajo na nekaj v občinski politiki."

Nekateri so bili nad izbranimi projekti, ki so jih sicer predlagali krajani sami, tudi kritični. "Lahko bi se na drugačen način to naredilo in podpiralo projekte. Gre za fresko s Tabora, ki bi jo lahko na drugačen način rešili. Se mi zdi, da ne bomo dobili dovolj podpore in bomo ostali brez freske v Taboru."

Tudi na podeželju so združili projekte še s tremi oziroma štirimi krajevnimi skupnostmi. Nekatere je to motilo. "Mi volimo v Braniku, tukaj so notri še Prvačina, Gradišče in Dornberk. Logično, da bom volil za dobro Branika, Prvačkovci bodo za svojega. Zdaj ne vem, kako bo to na koncu izpadlo."

Novogoriška občina bo za 250.000 evrov, kolikor je namenila za projekte participativnega proračuna, izvedla tiste predloge občanov, ki so na včerajšnjem glasovanju dobili največ točk.

Nataša Uršič, Radio Koper