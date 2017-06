Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V klasični, torej dolgoletni ponudbi zdravstvenih letovanj ostajata Savudrija in Piran, pridružuje se jima Trenta s počitniškim objektom Triglavska roža. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na Goriškem gre na zdravstveno letovanje zelo malo otrok

sredstva za zdravstvena letovanja otrok skoraj v celoti neizkoriščena

15. junij 2017 ob 13:10

Nova Gorica - MMC RTV SLO

Na Goriškem je zadnja leta pravico do zdravstvenega regresa izkoristilo zelo skromno število otrok, letno je bila porabljena le slaba četrtina namenskih sredstev, medtem ko so drugod po Sloveniji praviloma izkoriščena v celoti.

Pri novogoriški ZPM so zato letos izpeljali dodatne informativne sestanke na šolah in natisnili 6.000 letakov s pojasnili za starše.

V klasični, torej dolgoletni ponudbi zdravstvenih letovanj ostajata Savudrija in Piran, pridružuje se jima Trenta s počitniškim objektom Triglavska roža. Ponuja izvedbo zdravstvenega letovanja, tabor znanja, brezplačni teden za male ljubitelje lutk in gledališča, našteva predsednica medobčinske ZPM, Iva Devetak: "Imamo tudi družinski tabor v Trenti, ki je brezplačen. Prednost imajo matere samohranilke."

Konec junija načrtujejo teden dni oddiha za otroke in mladostnike brez spremstva, ki so nastanjeni v dijaških domovih, pridružili bi se jim tudi goriški in novogoriški dijaki. Cene letovanj so dostopne, posebej še z uveljavitvijo socialnega ali pa zdravstvenega regresa. In prav tu precej škriplje.

Novogoriška ZPM ima z zavarovalnico podpisano pogodbo za skoraj 32.000 evrov, kar pomeni pomoč pri plačilu letovanja za 135 otrok, pojasnjuje Devetakova. "V tej pogodbi je jasno zapisano, da imajo pravico do zdravstvenega potrdila otroci, ki so bili najmanj dvakrat in več pri zdravniku od januarja 2016 do februarja 2017."

K. T., Zdenka Tomulič, Radio Koper