Video: Bovško letališče bo upravljal koroški Avia Fun

Obnova letališča je stala dva milijona evrov

5. januar 2017 ob 21:46

Bovec - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Potem ko so bovško športno letališče pred dvema letoma v celoti obnovili, so dolgo iskali upravljavca. Domači Aeroklub je letališče upravljal zadnja štiri desetletja, a se zaradi izrazito visoke najemnine, ki jo je zahtevala Občina Bovec, na razpis ni prijavil. Danes pa so na občini končno podpisali pogodbo s koroško družbo Avio Fun, ki je na tamkajšnjem letališču prisotna že nekaj let.

Bovško letališče v izjemnem amfiteatru okoliških vršacev bo torej odslej dom koroških letalcev.

"S tem, ko se cel kraj razvija s smučiščem Kanin, pa z vsem skupaj - smo tudi mi ocenili, da je to dobra poslovna priložnost za nas," je povedal Damijan Cehner iz Avia Funa.

Sodelovali bodo z domačim bovškim Aeroklubom, ki pa se zaradi kar 84 tisoč evrov zahtevane najemnine ni prijavil. Korošcem je uspelo znižati to nerazumno zahtevo lastnice, bovške občine. "Če tega ne bi bilo, se verjetno tudi ne bi odločili. S 84 tisoč evrov - na koliko ste prišli? Župan je znižal za petdeset odstotkov," je pojasnil Cehner.

Na občini pa so pripravljeni še bolj popustiti. "Če se bo pokazalo, da je cena nevzdržna - seveda bomo pristopili tudi k tej rešitvi, ker za nas je zelo pomembno, da letališče deluje," je povedal Davor Gašperčič, podžupan občine Bovec.

Povpraševanja letalcev pa je vse več. "Ker je v biseru naše države letališče še vedno preveč skrito ..." pravi Roman Colner iz Krškega.

Domačini ob tem opozarjajo. "Letališče samo, kot tako, kot objekt - tudi če ga upravlja podjetje, bo zelo težko preživelo brez sodelovanja okolice, predvsem lokalne skupnosti," pravi Dejan Kavčič, predsednik Aerokluba Bovec.

Da letalstvo vpnejo v drugo turistično ponudbo Posočja. Ob tem pa je na prvem mestu varnost. "Marsikdo to letališče podcenjuje oziroma okolico tega letališča. Nepripravljeni pridejo, nepripravljeni odletijo," pravi Cehner.

Bo pa obnovljeno bovško letališče moralo dobiti še obratovalno dovoljenje ... Zataknilo se je namreč zaradi nepravilnosti pri vgradnji črpališča za gorivo.

Mojca Dumančič, TV Slovenija