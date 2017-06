Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nadiža vabi, trenutno ima 17 stopinj Celzija. Foto: Mariša Bizjak Nadiža je vse bolj priljubljena med tujci. Foto: Mariša Bizjak Nadiža, ki izvira pod Stolom v Kobariškem kotu in je ena od 10 kopalnih voda, ki je od leta 2010 vsako leto ocenjena kot odlične kakovosti, ustvarja številne tolmune in korita, sicer pa je precej plitva in izredno prodnata reka. Foto: Mariša Bizjak Prav zaradi vse večjega obiska so že pred leti uvedli parkirnino, ki so jo sprva pobirali fizično, zadnji dve leti pa jo kobariška občina pobira na parkomatih na štirih urejenih parkiriščih. Foto: Mariša Bizjak Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Začenja se kopalna sezona na Nadiži

Do konca avgusta bo tam treba plačevati parkirnino

15. junij 2017 ob 12:58

Bovec - MMC RTV SLO

Poleg hladne Soče za najpogumnejše sta med kopalci v Posočju priljubljeni predvsem Idrijca in Nadiža, ki se poleti segreje tudi krepko čez 20 stopinj, po včerajšnjem dežju pa so jih danes namerili 17.

Tudi zato je vsaj dopoldne še popolnoma prazno plažo za prijetno osvežitev po maturi iz slovenščine izkoristil domačin Alen Terban. "Letos sem prvič, sicer pa prihajam skoraj vsak dan s prijatelji in družino. Danes imam srečo, ker sem prišel zgodaj. Je lepo biti tudi sam tukaj včasih na mirnem. Ker je čista voda, uživaš na soncu. Čez poletje je preveč gneče, prihajajo turisti iz vse Evrope, veliko je Nizozemcev in Čehov, iz Slovenije pa predvsem iz okolice Nove Gorice. Vedno manj je domačinov, ker je treba plačati, gneča je in ni več tako lepo, kot je bilo včasih."

Lani s parkirnino zbrali 40.000 evrov

Prav zaradi vse večjega obiska so že pred leti uvedli parkirnino, ki so jo sprva pobirali fizično, zadnji dve leti pa jo kobariška občina pobira na parkomatih na štirih urejenih parkiriščih – pri Robiču, Podbeli, Napoleonovem mostu in v Logjeh. Parkiranje je dovoljeno le na označenih mestih, parkirnino pa je treba plačati med 9. in 19. uro, in sicer 1 evro na uro ali 8 evrov za ves dan. Prebivalci občine Kobarid in lastniki počitniških stavb lahko letno dovolilnico kupijo za 18 evrov, vsi drugi pa za 48. Ugodnejšo tedensko dovolilnico za 16 evrov lahko v turističnoinformacijskem centru kupijo tudi gostje, ki prenočujejo na Kobariškem. Pred tremi leti so pobiranje parkirnine uvedli tudi v Zaročišču, od koder vodi pot do slapa Kozjak. S parkirninami se je lani v občinski proračun zlilo približno 40.000 evrov, pojasnjuje kobariški župan Robert Kavčič: »Del gre za samo vzdrževanje sistema, del za komunalo, toalete in za nove preoblačilnice, ki jih bomo letos uredili, del denarja gre tudi za avtobus hop on hop off«. Ta bo do Nadiže in drugih kobariških biserov – po novem pa letos tudi v Benečijo – začel voziti prihodnji konec tedna.

Strugo Nadiže vsako leto poglobijo

Nadiža, ki izvira pod Stolom v Kobariškem kotu in je ena od 10 kopalnih voda, ki je od leta 2010 vsako leto ocenjena kot odlične kakovosti, ustvarja številne tolmune in korita, sicer pa je precej plitva in izredno prodnata reka, zato jo vsako leto poglobijo in uredijo kopalne bazene. "Trudimo se, da bi kot vsako leto uredili tudi manjši bazen v Zderu. Pri tem se moramo vsako leto dogovarjati z Zavodom za varstvo narave. Upam, da bodo imeli razumevanje," pravi Kavčič. Kot so nam pojasnili na Zavodu za varstvo narave, sami pripravijo le smernice, na podlagi teh pa dovoljenje za poglobitev izda Direkcija za vode. Na njihove odgovore o letošnji odločitvi glede ureditve pri Nadiži še čakamo.

Mariša Bizjak, Radio Koper