Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Iz razpisne dokumentacije izhaja, da bo na odseku med Gosposvetsko cesto in Trdinovo ulico vozišče zoženo na dva pasova, s čimer bo lahko občina uredila širši pločnik, zasadila drevored in uredila taktilne oznake za slepe in slabovidne. Foto: BoBo Župan Zoran Janković je ob ogledu prenovljene Gosposvetske ceste pojasnil, da je ta s cestiščem urejena že mesec in pol in bi promet po njej že lahko stekel. Foto: BoBo Številne ljubljanske ulice dobivajo novo podobo. Foto: BoBo VIDEO Janković si je ogledal de... Sorodne novice Vozniki se bodo po prenovljeni Gosposvetski cesti lahko zapeljali šele avgusta Dodaj v

Foto: Zaradi prenove cest je Ljubljana postala veliko gradbišče

Nove podobe ljubljanskih ulic in cest

25. avgust 2018 ob 12:14,

zadnji poseg: 25. avgust 2018 ob 12:41

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ljubljanska občina (MOL) se je poleti lotila prenov številnih cest in ulic tako v središču kot na obrobju mesta. MOL pa se med drugim pripravlja na obnovo Trubarjeve in Poljanske ceste.

Gosposvetska cesta naj bi bila po napovedih župana Zorana Jankovića skupaj z Dalmatinovo za promet odprta že v začetku prihodnjega tedna, vendar le, če bo vreme omogočilo dokončanje del konec tega tedna. Glede na trenutne napovedi bodo morali na MOL-u odprtje sicer najverjetneje za kakšen dan zamakniti.

"Naloga, ki nam je bila zaupana, se ne ukvarja samo s tem, kako ulici povrniti nekdanji značaj, ampak ji dati nov utrip, dodatno vrednost, ki bi nadgradila tisto, kar je nekoč bilo, da bi sledili modernemu utripu mesta," je pojasnil arhitekt Rok Žnidaršič iz arhitekturnega ateljeja Medprostor.

Kot je pojasnil, gre formalno še vedno za cesto, a bo promet na njej umirjal na novo urejen trg. Po njegovih besedah so se ukvarjali s tem, kako najti material, ki bo dovolj sodoben, ekonomičen in bo predstavljal splošen model za ostale pločnike v tem delu mesta oz. sploh v ožjem mestnem središču.

Rešitev so našli v mešanici asfalta in betona, ki je po pojasnilih arhitekta razmeroma poceni, s svetlo barvo pa pripomore tudi k manjšemu segrevanju mesta. Nekaj občanov je sicer že opozorilo na razpoke v betonu, a so v izvajalcu del KPL-ju pojasnili, da bodo zadevo uredili.

Župan Zoran Janković je ob ogledu prenovljene ceste pojasnil, da je ta s cestiščem urejena že mesec in pol in bi promet že lahko sprostili. A ker nova ureditev predvideva, da bo osebni avto pot lahko nadaljeval samo na Dalmatinovo, so se odločili počakati še na dokončanje slednje. Če bo vreme dopuščalo, bo vse skupaj odprto do ponedeljka ali torka, je napovedal župan.

Nova ureditev na Slovenski cesti

Vodja občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet David Polutnik je napovedal, da bodo nato pospešeno dokončali še Karlovško cesto. Prav tako nameravajo v naslednjem tednu končati Grablovičevo ulico, ki jo želijo do 1. septembra pripraviti za promet.

Na MOL-u so se lotili tudi prenove severnega dela Slovenske ceste. Arheologi ter delavci KPL-ja in Hidrotehnike so se najprej lotili dela od križišča z Gosposvetsko do Trdinove ulice. MOL sicer išče tudi izvajalca del za drugi del prenove severnega dela omenjene prometnice.

Iz razpisne dokumentacije izhaja, da bo na odseku med Gosposvetsko cesto in Trdinovo ulico vozišče zoženo na dva pasova, s čimer bo lahko občina uredila širši pločnik, zasadila drevored in uredila taktilne oznake za slepe in slabovidne.

Na območju pred Kozolcem in Borzo bo Slovenska cesta širša zaradi avtobusnih postajališč na obeh straneh. Pražakova ulica medtem ne bo več slepa ulica, temveč bo odprta na Slovensko cesto. Zavijanje v Pražakovo ulico bo mogoče z obeh smeri Slovenske ceste, križišče pa bo semaforizirano.

Polutnik je ob ogledu prenovljene Gosposvetske ulice osvetlil še nekaj infrastrukturnih projektov, ki se jih namerava v kratkem lotiti MOL. Kot je pojasnil, je Ljubljana pridobila evropska sredstva za urejanje kolesarskih povezav, zato je v teh dneh objavljenih ogromno razpisov, s katerimi iščejo izvajalce del. Med drugim za Vodnikovo ulico, Drenikovo ulico in Poljansko cesto.

30 km/h po Poljanski cesti

Prenova Poljanske ceste od križišča s Kopitarjevo do šempetrskega mosta pri Ambroževem trgu naj bi bila glede na rebalans letošnjega proračuna končana še letos. Za projekt je namenjenih 1,7 milijona evrov, od tega naj bi nekaj manj kot 900.000 evrov prispeval evropski sklad za regionalni razvoj, 224.000 evrov država, preostanek pa MOL. Po prenovi bo hitrost na tem odseku Poljanske ceste omejena na 30 kilometrov na uro.

Začetek prenove Trubarjeve

Prav tako MOL išče izvajalca, ki bo še letos začel prenovo Trubarjeve ceste in manjših ulic, ki so priključene nanjo. V rebalansu občinskega proračuna je vrednost prenove Trubarjeve in priključnih ulic ocenjena na nekaj več kot pet milijonov evrov. Iz evropskega kohezijskega sklada naj bi občina za prenovo pridobila dobrih 1,5 milijona evrov, iz državnega proračuna pa nekaj manj kot 270.500 evrov. Nekaj manj kot 985.000 evrov bosta prispevali javni podjetji Vodovod-Kanalizacija in Energetika Ljubljana, ki bosta financirali prenovo vodovoda, kanalizacije, vročevoda in plinovoda.

Prenova Trubarjeve in priključnih ulic bo sicer potekala v treh fazah, začeli pa bodo na odseku Trubarjeve med Prešernovim trgom in Resljevo cesto. Obenem naj bi uredili Obrežno stezo, Za čreslom in Prečno ulico.

Novo podobo naj bi še letos začela dobivati tudi Parmova ulica. Obnova slednje je ocenjena na 1,4 milijona evrov, slabih 323.000 evrov naj bi bilo kohezijskih sredstev.

Foto: Bobo

G. C.