Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Gasilci so zjutraj zaradi ponovnega tlenja žerjavice ponovno prekopali požarišče in ga zalili z vodo. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na Litijski cesti v Ljubljani pogorela hiša

Policija preiskuje okoliščine požara

28. februar 2017 ob 13:04

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na Litijski cesti v Ljubljani je kljub posredovanju gasilcev ponoči pogorela stanovanjska hiša. Vzrok požara, v katerem ni bil nihče ranjen, še ni znan, policija pa je sporočila, da ni zaznala elementov kaznivega dejanja.

Ljubljanska policijska uprava je bila o požaru obveščena okoli 1.40, ob prihodu gasilcev pa je že gorela celotna streha hiše. Kot so sporočili s Policijske uprave, je zagorelo v sobi s pečjo, in sicer približno uro in pol po zadnjem nalaganju drv. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje se je zjutraj potem začelo ponovno močno kaditi, zato so gasilci ponovno prekopali požarišče in ga zalili z vodo.

Policistom po ogledu kraja požara ni uspelo ugotoviti točnega vzroka požara in nadaljujejo zbiranje obvestil.

K. T.