Dokler ne bo vsaj 5 stopinj, grafita ne bo mogoče odstraniti. Foto: MMC RTV SLO/Jure Brankovič

Vreme onemogoča čiščenje vandaliziranega spomenika sprave

Temperatura mora biti višja od 5 stopinj Celzija

6. marec 2018 ob 22:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Spomenika sprave na Kongresnem trgu, ki so ga neznani vandali konec februarja pobarvali z grafitom, zaradi vremenskih razmer še nekaj časa ne bodo mogli očistiti.

Kot so sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki z javnim naročilom izbere izvajalca del za redno vzdrževanje vojnih grobišč, so bili o vandalizmu obveščeni 24. februarja, izvajalec del pa je še isti dan napis v nekaj urah prekril. A se je zaradi nizkih temperatur odlepil.

Po terenskem ogledu dva dni pozneje je bilo ugotovljeno, da napisa s spomenika ne bo mogoče odstraniti s predpisanim odstranjevalcem, dokler se ne ogreje na vsaj 5 stopinj Celzija.

K. T., J. B.