Mangartska cesta že pet let ni prevozna do vrha

Država še išče nadomestno traso

25. junij 2017 ob 19:08,

zadnji poseg: 25. junij 2017 ob 19:11

Bovec - MMC RTV SLO/Radio Koper

Mangartska cesta po skalnem podoru novembra 2012 ni prevozna do vrha mangartskega sedla. Kljub temu večina obiskovalcev prepovedi vožnje zaradi padanja kamenja in skal na vozišče kilometer pod vrhom ne upošteva.

Država po skoraj petih letih šele išče nadomestno traso, saj z galerijo ceste pod nevarno brežino ni mogoče zavarovati. Najvišja cesta pri nas pa je zanimiva tudi za snemanje oglasov, zato je večkrat zaprta, kar povzroča dodatno nejevoljo in zmedo.

Če so po letu 1995, odkar v zadrugi Mangrt pobirajo ekološko takso, ki za vsa vozila stane enako 5 evrov, namenjajo pa jo za čistilne akcije in različne naložbe v vasi, od smučišča do menjave azbesta na planinski koči, zabeležili kakšnih 7.000 vozil letno, so jih lani kar 17.000, pravi tajnik zadruge Peter Mlekuž.

"Od nekaj 10 vozil do preko 500 vozil dnevno. Od tega je pa 60-65 odstotkov zagotovo motoristov," pravi Mlekuž. Pred podorom je sicer urejeno manjše parkirišče za 30 do 35 vozil, ki pa se sploh v poletnih mesecih ali pa konicah takoj napolni. "Kot vidimo, je obisk zadnja leta samo večji. Razmišljamo oz. so že konkretne ideje, da bi vsaj za vikende organizirali nek avtobusni prevoz," dodaja Mlekuž.

Odgovornost na strani voznikov

Na direkciji za infrastrukturo se branijo, da je v primeru nesreče odgovornost seveda na strani voznikov. A po skoraj petih letih bi vendarle morali nevaren odsek rešiti, je prepričan. "Cesta je bila leta 1938 zgrajena v 7, 8 mesecih na roke. 500 mož jo je gradilo, zdaj pa se žal se ta podor vleče pri vsej mehanizaciji in logistiki. Tako da je to žalostno-smešno," še meni Mlekuž.

Predpogoj za nadomestno cesto je sprememba zakona o Triglavskem narodnem parku, odgovarjajo na direkciji za infrastrukturo. Skupaj s predstavniki bovške občine so si ogledali teren in izbrali dve možni trasi mimo koče. Odločitev o najboljši, približno 300 metrov dolgi, naj bi padla še do konca poletja. Drug pereč problem je snemanje oglasov. Lani so denimo cesto poleti zaprli petkrat, tudi 15. avgusta.

"Ljudje se zgražajo nad mano, mislijo, da je občina tista, ki to dovoljuje. V resnici pa nimamo nobenih pristojnosti. Snemalci kratko malo dobijo dovoljenje. Saj mi nismo zato, da se ne sme, ampak vsaj vikende in v največji sezoni, sploh zdaj, ko je Vršič zaprt, tega ne bi smeli," pa poudarja bovški župan Valter Mlekuž in upa, da bodo čim prej dosegli dogovor.

Mariša Bizjak, Radio Koper