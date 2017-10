Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Električni avtobusi poljskega proizvajalca Solaris Bus stanejo od 400 do 600 tisoč evrov. Foto: MMC RTV SLO Po Mariboru bo dva dni poskusno vozil električni avtobus. Foto: BoBo Po besedah mariborskega župana Andreja Fištravca ima mariborski mestni potniški promet, v katerem že uporabljajo avtobuse na plin, najsodobnejši vozni park v Sloveniji. Foto: BoBo Sorodne novice Avtobusni prevozi: Državni milijoni za koncesije brez javnega razpisa. Pravice delavcev pozabljene.

Električni avtobus bo testno zapeljal po mariborskih ulicah

Prva avtobusa bi kupili leta 2019

10. oktober 2017 ob 18:33

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Na linijah 6 in 7 mariborskega mestnega prometa bo do četrtka poskusno vozil avtobus na 100-odstotni električni pogon poljskega proizvajalca Solaris Bus. V Marpromu računajo, da bi prva avtobusa kupili v letu 2019.

Javno podjetje Marprom in Mestna občina Maribor sta se v okviru programa Eliptic zavezala, da bodo v Mariboru v prihodnjih 24 mesecih testirali električna vozila ter o izkušnjah in rezultatih poročali tako kot preostala evropska mesta, ki so del programa in uporabljajo električno mobilnost, je na današnji novinarski konferenci ob predstavitvi tridnevnega testiranja električnega avtobusa povedal direktor javnega podjetja Marprom Bernard Majhenič.

Na dveh mestnih linijah, ki vodita ena do vzpenjače in druga do Kamnice, bo tako do četrtka vozil tudi električni avtobus, ki sicer "potuje" po evropskih mestih. Avtobus modela urbino 12 electric je v lasti trenutno največjega evropskega proizvajalca električnih avtobusov Solaris Bus. Avtobus dolžine 12 metrov je brez emisij, ima tih pogonski motor in nizke stroške vzdrževanja.

Marprom, ki ima v voznem parku 64 povprečno šest let starih avtobusov, v zadnjih štirih letih intenzivno prenavlja vozni park, večinoma z do okolja prijaznimi avtobusi, je povedal Majhenič. Naslednji nakup v letu 2018 bo šest avtobusov na stisnjeni zemeljski plin, za leto 2019 pa že pričakuje, da bo podjetje kupilo prva dva električna avtobusa. Želja Marproma je, da bi to bila avtobusa takšne kakovosti, kot je avtobus, ki bo zdaj tri dni testno vozil v mestnem prometu.

Postavitev polnilnih postaj

Še prej pa morajo v Mariboru urediti polnilne postaje. Kot je dejal Majhenič, že pripravljajo projekt za prijavo na razpis za pridobitev evropskih sredstev, s pomočjo katerih bi ob robu mariborske glavne avtobusne postaje uredili linijo induktivnih polnilnih postaj. Ta bi zadostovala za mariborski potniški promet, glede na to, da imajo v Mariboru kratke linije. Najdaljša je dolga 24 kilometrov. Na indukcijskem polnjenju se sicer baterije avtobusa, kot je testni, napolnijo v nekaj minutah.

Po besedah mariborskega župana Andreja Fištravca ima mariborski mestni potniški promet, v katerem že uporabljajo avtobuse na plin, najsodobnejši vozni park v Sloveniji. Sicer pa bodo v Mariboru, ki sledi pred časom sprejeti strategiji trajnostne mobilnosti, že do konca letošnjega leta dobili mali električni avtobus za sedem potnikov, vreden okoli 70.000 evrov, ki bo brezplačno vozil po območju za pešce v središču mesta. Ime zanj bodo kmalu izbirali skupaj z meščani, predlog Marproma je, da bi se imenoval Maister ali Frajer.

En avtobus stane od 400 do 600 tisoč

Predstavnik poljskega podjetja Solaris Bus Alojz Kolar je pojasnil, da podjetje, ki ima lasten razvoj, letno proizvede 1.500 vozil, prva pa je na trg prodal leta 2015. Danes po Evropi vozi okoli 1.400 njihovih avtobusov, njihova cena pa je določena na osnovi zmogljivosti akumulatorjev. En električni avtobus stane od 400.000 do 600.000 evrov.

Sicer pa Marprom v prihodnje načrtuje širitev tudi zunaj mestnega prometa. "Mi ciljamo mnogo višje, vendar nam do leta 2019 to ni omogočeno, glede na to, da imajo koncesionarji za primestni promet podpisane pogodbe s pristojnim ministrstvom," je povedal Majhenič.

VIDEO Maribor za dva dni dobiva električni avtobus

G. K.