Mariborska občina bo kupila prvih pet hibridnih avtobusov

Skupno bo naložba stala 1,7 milijona evrov, pri čemer pričakujejo 1,2 milijona evrov subvencij

1. september 2018 ob 16:46

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Mariborska občina bo, po soglasju mestnega sveta, naslednji mesec pa od svetnikov pričakuje še potrditev investicijskega programa, kmalu šla v nabavo prvih petih hibridnih električnih avtobusov.

Mestna občina Maribor tako nadaljuje okoljsko prenovo in modernizacijo voznega parka mestnega prevoznika Marprom, saj so od leta 2014 kupili že 23 novih in okoljsko sprejemljivih avtobusov. Še ta mesec bo namreč prispelo tudi šest avtobusov na stisnjen zemeljski plin.

Marprom trenutno v mestnem prometu upravlja 60 vozil, vodja urada za promet Vili Eisenhut pa napoveduje, da bodo še naprej skrbeli za nakup novih avtobusov, saj želijo čim prej uvesti sistem parkiranja in nadaljevanja vožnje z avtobusom, ki so si ga zadali v prometni strategiji. Povezava središča mesta s trgovskim centrom Leclerc je bila po njegovih besedah preložena prav zaradi premajhnega števila avtobusov, zato bodo zdaj testno linijo že lahko uvedli.

Občina si obeta subvencije Ekosklada

"Ni nepomembno, da z načrtovanim hibridnim avtobusom prehajamo na področje vozil na električni pogon, saj bo to za nas pomenilo obvezo postavitve električnih polnilnic tudi za avtobuse. Testna linija naj bi bila na številki 6, med glavno avtobusno postajo in Pohorsko vzpenjačo, saj je na obeh končnih postajah na voljo dovolj energije za vzpostavitev polnilnega mesta," pravi Eisenhut. Kot je pojasnil, so hibridni avtobusi narejeni tako, da lahko od pet do sedem kilometrov peljejo na elektriko, v tem času pa se istočasno polni baterija po zgledu dinama na kolesih. Ko je avtobus v mirovanju, pa se na končni postaji priklopi na električno polnitev.

Takšno vozilo stane okoli 350.000 evrov, od tega pričakujejo 250.000 evrov subvencije Ekosklada. Skupaj bo tako nabava petih avtobusov stala okoli 1,7 milijona evrov neto, ob denarju Ekosklada pa bo mestna občina morala zagotoviti pol milijona evrov. Namenska sredstva so v proračunu že zagotovljena.

L. L.