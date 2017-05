V maju posadite plodovke: paradižnik, papriko ...

Zasaditev rastlin v posodah in na vrtu

Zdaj je čas za sajenje paradižnika. Foto: Reuters

Večina rastlin je že v zemlji, le s plodovkami je zaradi nenadnih temperaturnih sprememb modro počakati, svetujejo strokovnjaki.

Če zmanjka prostora na vrtu ali ga nimate, pa lahko rastline posadite v posode. izberite dovolj velike, da bodo rastline lahko razvile dober koreninski sistem. Plodovke potrebujejo za rast veliko vode, zato jih boste v sušnih mesecih morali zalivati, če ne bo dovolj dežja.

Plodovke potrebujejo toplejša tla

V mesecu maju sejemo in sadimo še zadnje povrtnine, predvsem plodovke, med katerimi so najbolj priljubljene paradižnik, paprika, kumare idr. V primeru napovedi hladnega vremena, jih posadite po ledenih možeh. V prvi polovici maja posadite kumare, bučke, visok fižol, lečo, sojo, čičeriko, saj predvsem stročnice potrebujejo toplejše vreme, je pojasnil Davor Špehar z vrtnarskega spletnega portala Zeleni nasvet. Če so tla dovolj topla, naredite zastirko iz slame, da se ta čez noč ne ohladijo, saj predvsem plodovke potrebujejo toplejša topla tla.

Zasaditev v posodah

Posoda za sajenje paradižnika naj ima premer vsaj 80 cm in naj bo dovolj globoka, tako da boste poleg paradižnika lahko zraven posadili še kakšno drugo rastlino. Tako boste imeli tudi manj težav z zalivanjem v poletnem času. "Zaradi hitrejšega izsuševanja v posodi morate poskrbeti za dober vodni režim. Vedeti morate, da paradižnik v poletnem času porabi tudi do štiri litre vode na dan. Če dodate še dodatke, ki zmanjšajo zalivanje, pa naredite za paradižnik največ," je svetoval Špehar.

Poleg paradižnika potrebujejo veliko vode tudi paprika, jajčevci, kumare in bučke. Če ni dežja, jih morate redno zalivati predvsem od začetka razvoja plodov do spravila. "Za manjšo porabo vode lahko poskrbite s t. i. zelenimi kosmiči, ki jih vdelate v tla. V posodah in koritih lahko uporabite tudi druge naravne materiale, ki so v obliki kock in jih vmešate v zemljo v razmerju 1 : 5. Tisti, ki sadite na visoke grede pa tudi v razmerju 1 : 3. Če v posode sadite rastline, ki potrebujejo več vode, dodate teh materialov več," je predlagal Špehar.

