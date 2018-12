Nagradna igra: Podarjamo knjigo Moški, ki ni poklical

Odgovore sprejemamo do torka, 11. decembra, do 12. ure

"Vsi vam prigovarjajo, da ga pozabite, vi pa veste, da se motijo - nekaj se mu je moralo zgoditi, veste, da mora obstajati razlog, zakaj je izginil." Foto: MMC RTV SLO

Praznični december je tu in z njim čas obdarovanja in predvsem druženja, tako v družinskem kot prijateljskem krogu. V sodelovanju z Mladinsko knjigo bomo vsak teden do konca decembra podarili eno knjigo.

Kot prva bo novega lastnika dobila uspešnica Moški, ki ni poklical. Romantična zgodba, po mnenju številnih je to knjižna romanca leta, prinaša zapleteno in bolečo zgodbo Sarah in Eddieja. Spoznata se, skupaj preživita sedem čudovitih dni, potem pa mora Eddie na krajše potovanje. Od takrat dalje ni ne duha ne sluha o njem. Zakaj se je kot vdrl v zemljo, se sprašuje glavna junakinja.

Knjigo lahko osvojite, če sodelujete v nagradni igri.

Nagradno vprašanje se glasi: Iz katere države prihaja Rosie Walsh? Vaše odgovore bomo sprejemali do torka, 11. decembra, do 12. ure na naslov:

moja.generacija@rtvslo.si.

