Nagradna igra: Podarjamo odlično poletno branje

Objavljeno: 15. junij 2017 ob 13:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

V sodelovanju z Mladinsko knjigo podarjamo knjižno uspešnico Tu je bila Britt-Marie švedskega pisatelja Fredrika Backmana.

Britt-Marie je leta živela za druge in čakala, da se njeno življenje začne. Zdaj pa ima pri 63 letih vsega dovolj in zapusti moža. Nova služba jo pripelje v mesto, ki ga je prizadela finančna kriza. Edino, kar še ostane otrokom in odraslim, je navdušenje nad nogometom.

Nagradno vprašanje: Backman je napisal še dve drugi veliki knjižni uspešnici. Imenujte vsaj eno.

Med tistimi, ki nam boste do petka, 23. junija, do 12. ure pisali na naslov moja.generacija@rtvslo.si (pripišite svoj naslov), bomo izžrebali nagrajenca, ki ga čaka obilo knjižnih užitkov.

K. T.