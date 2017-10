1. november: Odigrana prva tekma Lige NBA

Zgodilo se je na današnji dan ...

1. november 2017 ob 00:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1946 je bila v Torontu odigrana prva tekma košarkarske Lige NBA, ki je nato postala najmočnejša košarkarska liga na svetu.

Prvo tekmo si je ogledalo 7.090 gledalcev, pomerili sta se moštvi Toronto Huskies in New York Knicks, prvi koš pa je dosegel Ossie Schectman iz newyorške ekipe, ki je nazadnje tudi slavila z 68:66.

V ligi je trenutno 30 moštev - 29 ameriških in 1 kanadsko, ki so razdeljena v dve konferenci, Vzhodno in Zahodno. Z največ naslovi prvaka se lahko pohvali Boston (17).

Leta 835 je Rimskokatoliška cerkev (RKC) dan vseh svetih prvič praznovala 1. novembra.

Leta 1512 so imeli v Sikstinski kapeli uradno odprtje, na katerem so prvič prikazali Michelangelove freske.

Leta 1604 so v gledališču Whitehall Palace v Londonu prvič uprizorili tragedijo Othello Williama Shakespeara.

Leta 1895 so v berlinskem varieteju prvič v Evropi predvajane žive slike, ki so bile dolge dobro minuto in so predhodnice sodobnega filma.

Leta 1896 je bila na naslovnici National Geographica prvič objavljena slika golih ženskih prsi.

Leta 1897 je bil ustanovljen italijanski nogometni ponos Juventus. Leta 1985 in 1996 je klub iz Torina postal evropski prvak, v domači Serie A pa je bil kar 28-krat zmagovalec prvenstva.

Leta 1936 je italijanski fašistični voditelj in ministrski predsednik Benito Mussolini podpisal zavezništvo z Nemčijo.

Leta 1941 so na gori Mount Rushmore odkrili kipe štirih predsednikov ZDA.

Leta 1952 se je v Celju rodil nekdanji košarkar in eden najuspešnejših slovenskih trenerjev Zmago Sagadin, legenda Uniona Olimpije.

Leta 1957 se je rodil ameriški pevec Lyle Lovett.

Leta 1959 jeKanadčan Jacques Plante na hokejski tekmi prvi začel uporabljati zaščitno masko, predhodnico poznejših čelad. "Jake the Snake", kot so klicali vratarja Montreala, je na tekmi Lige NHL proti New York Rangersom dobil plošček v obraz (zadel ga je Andy Bathgate), zaradi česar je moral zapustiti ledeno ploskev. Vrnil se je z masko.

Leta 1962 se je rodil ameriški pevec Anthony Kiedis, pevec v skupini Red Hot Chili Peppers.

Leta 1973 se je rodila indijska igralka Aishwarya Rai.

Leta 1993 je začel veljati maastrichtski sporazum o ustanovitvi Evropske unije.

Leta 1998 je bilo ustanovljeno Evropsko sodišče za človekove pravice.

Leta 2005 se je zgodil razvpiti rop SKB banke v Ljubljani, t. i. rop stoletja.

Leta 2010 je Evroliga za najboljšega posameznika meseca oktobra izbrala košarkarja Uniona Olimpije Gorana Jagodnika.

T. H.