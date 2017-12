10. december: Dan, ko podeljujejo Nobelove nagrade

Leta 1896 je umrl znameniti švedski kemik in izumitelj dinamita Alfred Nobel. S svojimi denarnimi sredstvi je ustvaril sklad za nagrade, ki se imenujejo po njem.

Alfred Bernhard Nobel se je rodil 21. oktobra v Stockholmu na Švedskem. Bil je kemik, inženir, inovator in izumitelj dinamita ter lastnik Boforsa, velikega izdelovalca orožja, ki ga je Nobel predelal iz starega železovega in jeklenega mlina.

Bil je tudi pravi poliglot, saj je govoril kar šest jezikov - švedsko, francosko, rusko, angleško, nemško in italijansko. V angleščini je pisal tudi poezijo, njegovo tragedijo v štirih dejanjih Nemesis o Beatrice Cenci pa so natisnili prav v njegovih zadnjih trenutkih. Vendar ni trajalo dolgo, da so skoraj celotno naklado z izjemo treh izvodov takoj po njegovi smrti uničili, saj se jim je delo zdelo preveč škandalozno in bogokletno.

S svojimi denarnimi sredstvi je ustvaril sklad za znamenite nagrade, ki se imenujejo po njem in veljajo za najbolj prestižna priznanja na področjih, ki jih podeljujejo. Prvič so Nobelove nagrade nagrade podelili leta 1901.

Nobelova nagrada je vsaka od petih nagrad, ki se podeljujejo enkrat letno za izjemne dosežke v petih kategorijah, za izjemne dosežke v fiziki, fiziologiji ali medicini, kemiji, književnosti in mirovnih prizadevanjih. Nagrade se podeljujejo vsako leto 10. decembra, na obletnico Nobelove smrti.

Leta 1520 je Martin Luther javno zažgal papeško bulo, s katero je bil izobčen iz Cerkve.

Leta 1538 se je rodil italijanski pisatelj Giovanni Battista Guarini.

Leta 1684 je Isaac Newton podal svojo teorijo o gravitaciji. Pri tem je izhajal iz Keplerjevih zakonov.

Leta 1817 je Mississippi postal 20. ameriška zvezna država.

Leta 1822 se je rodil francoski skladatelj, pedagog in mojster francoske romantične glasbe Cesar-Auguste-Jean-Guillaume-Hubert Franck.

Leta 1830 se je rodila ameriška pesnica Emily Elizabeth Dickinson.

Leta 1845 je Robert William Thompson patentiral z zrakom polnjene pnevmatike.

Leta 1869 so v ameriški zvezni državi Wyoming ženske dobile pravico, da volijo.

Leta 1870 se je rodil avstrijski arhitekt Adolf Loos.

Leta 1872 se je rodil italijanski skladatelj Don Lorenzo Perosi.

Leta 1901 so pet let po smrti znamenitega švedskega kemika in izumitelja dinamita Alfreda Nobela prvič podelili Nobelove nagrade.

Leta 1906 je ameriški predsednik Theodore Roosevelt prejel Nobelovo nagrado za mir.

Leta 1903 se je rodil slovenski kipar, slikar, risar in ilustrator Nikolaj Pirnat.

Leta 1927 se je v Sloveniji začelo organizirano posredovanje dela.

Leta 1936 se je angleški kralj Edward VIII. odpovedal prestolu v korist svojega brata Jurija VI. Edward VIII. je postal kralj januarja leta 1936.

Leta 1936 je umrl italijanski pisatelj in dramatik Luigi Pirandello. Za svoje delo je leta 1934 prejel Nobelovo nagrado.

Leta 1941 je japonsko vojno letalstvo potopilo britanski bojni ladji HMS Prince of Wales in HMS Repulse.

Leta 1948 so Združeni narodi sprejeli Splošno deklaracijo o človekovih pravicah, ki je še danes temeljna listina za varstvo pravic človeka.

Leta 1952 se je rodila ameriška igralka Susan Dey.

Leta 1953 je nemški evangelistični teolog, filozof in pisatelj Albert Schweitzer prejel Nobelovo nagrado za mir.

Leta 1960 se je rodil irski igralec in režiser Kenneth Branagh.

Leta 1965 je v Fillmoru v San Franciscu prvič nastopila skupina Grateful Dead.

Leta 1967 je umrl ameriški pevec Otis Redding.

Leta 1970 je Norman Borlaug, oče zelene revolucije, ki so ga večkrat imenovali za rešitelja milijarde ljudi pred lakoto, prejel Nobelovo nagrado za mir.

Leta 1975 je ruski fizik Andrej Sakharov prejel Nobelovo nagrado za mir. Nagrado je na podelitvi prejela njegova žena Yelena Bonner.

Leta 1978 je umrl ameriški filmar Ed Wood.

Leta 1984 je bil Desmond Tutu nagrajen z Nobelovo nagrado za mir.

Leta 1999 je umrl nekdanji hrvaški predsednik Franjo Tuđman.

Leta 2010 so v Avstriji prejeli nekdanjega hrvaškega premierja Iva Sanaderja, za katerim je bila dan prej razpisana mednarodna tiralica. Novembra 2012 je bil na podlagi združene obtožnice za primera Hypo in Ina-Mol obsojen na deset let zapora zaradi vojnega dobičkarstva in korupcije.

Leta 2013 je v Johannesburgu potekala žalna slovesnost v spomin prvemu demokratično izvoljenemu predsedniku Južne Afrike Nelsonu Mandeli. Slovesnosti se je udeležilo 91 svetovnih voditeljev in 90.000 ljudi.

