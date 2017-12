17. december: Jubilej papeža Frančiška

Rojstni dan praznuje tudi boksar Manny Pacquiao

16. december 2017 ob 23:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1936 se je v Buenos Airesu rodil Jorge Mario Bergoglio, ki je 13. marca 2013 postal papež Frančišek.



Bergoglio, član Družbe Jezusove, se je rodil 17. decembra 1936 v Argentini kot eden izmed petih otrok italijanskega železničarja in njegove žene. Po študiju filozofije je na jezuitskih univerzah v Santa Feju in Buenos Airesu učil književnost in psihologijo, v duhovnika pa je bil posvečen precej pozno, leta 1969 pri 32 letih. Kljub temu pa je že čez štiri leta vodil tamkajšnjo jezuitsko skupnost.

Doktorsko disertacijo je zagovarjal v Nemčiji, nato pa se je vrnil v domovino. Leta 1998 je bil imenovan za nadškofa Buenos Airesa.

266. vodja Rimskokatoliške cerkve je prvi papež iz jezuitskega reda in prvi, ki prihaja iz Latinske Amerike. Kardinal je postal februarja leta 2001 pod papežem Janezom Pavlom II. Velja za gorečega nasprotnika istospolnih porok, vendar verjame v kontracepcijo kot način preprečevanja bolezni.

Leta 1777 je bila Francija prva država na svetu, ki je priznala Združene države Amerike.

Leta 1830 se je rodil francoski pisatelj Jules-Alfred Huot de Goncourt.

Leta 1843 so prvič izdali izmišljeno kratko zgodbo Charlesa Dickensa z naslovom Božična pesem.

Leta 1894 se je rodil ameriški dirigent Arthur Fiedler.

Leta 1900 se je rodil eden najpomembnejših sodobnih slovenskih glasbenikov Lucijan Marija Škerjanc.

Leta 1901 se je rodil avstrijski igralec in režiser Lee Strasberg.

Leta 1903 sta brata Orville in Willbur Wright prvič poletela z letalom. V zraku sta ostala 12 sekund in na višini treh metrov poletela 36 metrov.

Leta 1907 je umrl angleški fizik William Thompson Kelvin, ki je objavil več kot 300 del s področja termodinamike, elektrike in električne oscilacije.

Leta 1919 je umrl francoski impresionistični slikar Auguste Renoir.

Leta 1920 se je začela stavka rudarjev Trboveljske premogokopne družbe.

Leta 1936 se je v Buenos Airesu rodil Jorge Mario Bergoglio, ki je 13. marca 2013 postal papež Frančišek.

Leta 1938 se je rodil kanadski glasbenik Gordon Lightfoot.

Leta 1943 se je rodila ameriška igralka in model Lauren Hutton.

Leta 1957 je umrla angleška pisateljica Dorothy Leigh Sayers.

Leta 1970 je umrl slovenski pisatelj Stanko Majcen.

Leta 1971 se je rodil francoski košarkarski reprezentant Antoine Rigaudeau.

Leta 1975 se je v Kijevu rodila igralka Milla Jovovich, ki je zaslovela s filmom Vrnitev v plavo laguno. Med njenimi bolj znanimi filmi so še Peti element, Ivana Orleanska in Nevidno zlo, ukvarja pa se tudi z manekenstvom.

Leta 1978 je umrl slovenski književni zgodovinar Fran Petre.

Leta 1978 se je rodil filipinski boksar Emmanuel "Manny" Dapidran Pacquiao.

Leta 1987 je umrl ameriški producent Irving Allen.

Leta 1989 je televizijo doletela invazija pokončnih modrih las, pobalinskih podvigov rumenega fanta in "inteligentnih" izjav njegovega očeta. Začeli so se Simpsonovi.

Leta 1992 je umrl ameriški igralec Dana Andrews.

Leta 1995 je na ženskem slalomu za svetovni pokal v St. Antonu Urška Hrovat zasedla 2. mesto, tretja pa je bila Katja Koren. S prednostjo 85 stotink sekunde je zmagala Avstrijka Elfi Eder.

Leta 1998 je dan enote prvič praznovala 1. brigada Slovenske vojske, ki je bila ustanovljena 22. junija istega leta. Oblikovala pa se je iz 1. specialne brigade MORiS, katere prvi slavnostni postroj je bil 17. decembra 1990 v Kočevski Reki.

Leta 2000 je plavalec Peter Mankoč prvič postal evropski prvak na 100 m mešano. V finalu v Valencii je dosegel nov državni rekord 54,14.

Leta 2003 je na kinematografska platna prišel tretji del triologije Petra Jacksona Gospodar prstanov: Vrnitev kralja.

Leta 2011 je umrla kraljica nostalgične glasbe morna Cesaria Evora.