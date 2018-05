19. maj: Vse najboljše, Sani!

Leta 1951 se je rodil boter punka Joey Ramone

19. maj 2018 ob 00:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na današnji dan leta 1981 se je v Mariboru rodil nekdanji slovenski košarkarski reprezentant Sani Bečirovič.

Za njegov vzpon je zelo zaslužen njegov oče trener Memi. Dokazal se je pri Bistrici in Mariboru ter prestopil k Pivovarni Laško. Po dveh sijajnih sezonah je 195 cm visoki branilec odšel k Unionu Olimpiji, kjer se je uveljavil v Evroligi.

Po sezoni 2000/01 je sprejel ponudbo Virtusa (Kinderja) iz Bologne, kjer je bil soigralec Matjaža Smodiša. Že v svoji prvi sezoni se je prebil vse do finala Evrolige. Na vrhuncu kariere je staknil poškodbo kolena, Kinder pa je zašel v finančne težave in klub je bankrotiral. Na naboru Lige NBA leta 2003 je Sanija v drugem krogu izbral Denver.

Ob vrnitvi na igrišča je najprej igral za Krko, potem pa za Varese, Climamio in Panathinaikos, s katerim je leta 2007 postal evropski prvak. Kasneje je igral za Lottomatico iz Rome, leta 2009 se je vrnil v Tivoli, a že sredi sezone odšel v Milano. Leta 2011 je prestopil v moskovski CSKA. Pot ga je zatem vodila v Iran, Krko, Italijo ...

Z reprezentanco do 20 let je leta 2000 na Ohridu postal evropski prvak in bil izbran za najkoristnejšega igralca prvenstva. V članski izbrani vrsti se je izkazal z igrami na evropskem prvenstvu v Beogradu leta 2005, ko je Slovenija zasedla 6. mesto.

Leta 1337 je izbruhnila najdaljša vojna v srednjem veku, stoletna vojna, ki je s prekinitvami trajala do 1453. Vzrok za vojno je bil angleško-francoski spor.

Leta 1358 so v Franciji izbruhnili kmečki in meščanski nemiri, znani pod imenom žakerija. Zajeli so severno območje od Pariza do Amiensa. Plemiči in vojaki so v dveh tednih ubili veliko upornikov. Žakerija je bila prvi veliki kmečki upor v zahodni Evropi.

Leta 1536 so usmrtili drugo ženo angleškega kralja Henrika VIII., Anno Boleyn, obtoženo prešuštvovanja.

Leta 1568 je dala angleška kraljica Elizabeta I. aretirati škotsko kraljico Marijo.

Leta 1580 je nadvojvoda Karel podpisal pogodbo o prevzemu Lipice, hkrati pa je kupil škofovsko kobilarno s kraškimi konji. To leto hkrati velja za ustanovno letnico kobilarne Lipica.

Leta 1762 se je rodil nemški idealistični filozof Johann Gottlieb Fichte. Umrl je leta 1814.

Leta 1780 je vzhodno Kanado in predel Nove Anglije v ZDA ob 14. uri prekrila popolna tema, ki je nikoli nihče ni znal razložiti.

Leta 1802 so ustanovili legijo časti, najpomembnejše francosko odlikovanje.

Leta 1859 je umrl hrvaški politik, vojak in ban Josip Jelačić.

Leta 1882 se je rodil iranski premier Mohamed Mosadeg.

Leta 1890 se je rodil vodja osvobodilnega boja v Vietnamu, Ho Ši Minh. Od leta 1954 je bil predsednik Demokratične republike Vietnam.

Leta 1895 je umrl vodja kubanskega osvobodilnega gibanja, pesnik in pisatelj Jose Julian Marti Perez.

Leta 1898 je umrl angleški premier William Ewart Gladstone.

Leta 1900 se je v isti hiši, kot pred njim njegov prastric France Prešeren, rodil Anton Vovk. Vovk je kot generalni vikar junija 1945 prevzel vodstvo ljubljanske nadškofije. L. 1946 je bil posvečen v škofa in imenovan za ljubljanskega pomožnega škofa. Po smrti Gregorija Rožmana je bil imenovan za ljubljanskega škofa. Papež Janez XXIII. je ljubljansko škofijo leta 1961 povzdignil v nadškofijo in tako je bil Vovk imenovan za nadškofa. Nadškofa Vovka so 20. januarja 1952 v Novem mestu napadalci polili z bencinom in ga zažgali. Preživel je hudo poškodovan. Maja 1999 je bil izdan odlok o začetku postopka za njegovo beatifikacijo.

Leta 1906 so skozi visok alpski prelaz na koncu Valiških Alp na meji med Švico in Italijo odprli predor Simplon. Dolg je 19,823 metra in omogoča najkrajšo pot med zahodno Evropo v Italijo.

Leta 1910 so dunajski vedeževalci za ta dan napovedali konec sveta. Takrat se je Halleyjev komet, ki se pojavlja vsakih 76 let, najbolj približal Zemlji.

Leta 1914 se je rodil angleški molekularni biolog in Nobelov nagrajenec Max Ferdinad Perutz.

Leta 1919 se je Mustafa Kemal Ataturk skupaj z nekaj privrženci umaknil iz İstanbula v Samsun.

Leta 1923 je v Ljubljani umrl slovenski pripovednik in politik Ivan Tavčar.

Leta 1925 se je rodil kamboški diktator Pol Pot.

Leta 1925 se je rodil borec za državljanske pravice črncev Malcolm X, s pravim imenom Malcolm Little. Ko je prestopil v islam, je prevzel ime El Hadž Malik El Šabaz.

Leta 1943 sta se angleški premier Winston Churchill in ameriški predsednik Franklin D. Roosevelt dogovorila, da bodo zavezniški vojaki 1. maja 1944 prečkali Rokavski preliv. To je bil t. i. dan D, napad na nemške čete v Evropi pa se je zavlekel za več kot mesec dni, saj je bilo nad Rokavskim prelivom dolgo slabo vreme. Dan D se je zgodil šestega junija leta 1944, takrat se je začela invazija zavezniških sil na Normandijo. Načrtovana je bila sicer za dan prej, a so jo zaradi slabega vremene prestavili. V francoščini se ta dan imenuje Jour J, včasih tudi Le Choc.

Leta 1951 se je rodil boter punka in pevec punk skupine The Ramones, Joey Ramone.

Leta 1952 se je rodil nizozemski trener in nekdanji selektor "tulipanov" Bert van Marwijk.

Leta 1961 je Venera 1 kot prvo plovilo izpod človeških rok letela mimo planeta Venere. Ker je plovilo mesec dni predtem izgubilo stik z Zemljo, ni poslalo podatkov, ki jih je pridobilo s potovanjem po vesolju.

Leta 1965 je poginila do tedaj najstarejša želva na svetu Tui Malila. Izvalila naj bi se leta 1773 ali 1777.

Leta 1976 se je rodil legendarni ameriški košarkar Kevin Garnett, eden najboljših krilnih centrov v zgodovini Lige NBA. Vrhunec kariere je doživel v Bostonu, s katerim je leta 2008 postal prvak, potem ko so Celticsi v finalni seriji s 4:2 odpravili Los Angeles Lakerse.

Leta 1981 se je rodil slovenski košarkar Sani Bečirovič.

Leta 1983 je umrl predsednik Evropske komisije Jean Rey.

Leta 1993 je Juventus postal zmagovalec Pokala Uefa. V finalu je stara dama na povratni tekmi pred 65 tisoč gledalci na razprodanem Delle Alpiju premagala Borussio iz Dortmunda s 3:0 (2:0).

Leta 1994 je v New Yorku umrla založniška urednica Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis, soproga 35. ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja nato pa še premožnega grškega ladjarja Aristotela Onassisa.

Leta 1999 so nogometaši Lazia postali zadnji zmagovalci Pokala pokalnih zmagovalcev. V finalu so v Birminghamu z 2:1 (1:1) premagali Mallorco. Christian Vieri je že v 7. minuti zadel za Rimljane, a je štiri minute zatem izenačil Dani. Odločilni gol je zabil Pavel Nedved devet minut pred koncem tekme.

Leta 2001 je Bayern osvojil 17. naslov nemškega prvaka.

Leta 2004 je ameriški vojaški helikopter napadel iraško vas Mukaradib. V napadu je umrlo 42 ljudi, med njimi 11 žensk in 14 otrok.

Leta 2004 je Valencia v finalu Pokala Uefa z 2:0 premagala Marseille. Tragični junak tekme je bil vratar Fabien Barthez. V polno sta zadela Vicente in Mista.

Leta 2012 je Bayern doživel najhujši poraz v svoji zgodovini. Bavarci so izgubili finale Liga prvakov na svoji zelenici v Muenchnu. Krvniki so bili nogometaši Chelseaja, ki so si krstni naslov evropskih prvakov priigrali po izvajanju 11-metrovk. Odločilni strel z bele točke je prispeval junak tekme Didier Drogba.

Leta 2012 je 73-letna Japonka Tamae Watanabe dosegla vrh Mount Everesta in podrla lasten rekord - postala je najstarejša ženska, ki je dosegla vrh najvišje gore na svetu.

Leta 2013 je zadnjo tekmo v bogati karieri odigral legendarni branilec Liverpoola, Jamie Carragher, ki je za klub z Anfielda odigral 737 tekem in dosegel pet zadetkov.

Leta 2013 so na dražbi v New Yorku za 408 tisoč ameriških dolarjev oziroma 318 tisoč evrov prodali kitaro, na katero sta igrala beatla John Lennon in George Harrison.

