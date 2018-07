23. julij: Prezgodnje slovo nadarjene Amy Winehouse

Leta 2011 je zaradi zastrupitve z alkoholom umrla pevka Amy Winehouse, ki so jo mnogi zaradi njenega izjemnega vokala primerjali z Nino Simone in Billie Holiday.

Amy se je rodila leta 1983 v Londonu, kjer je v družini s štirimi otroki tudi odraščala. Njen prvi album z naslovom Frank je izšel leta 2003, pod katerega se je podpisala kot soavtorica. Album so kritiki lepo sprejeli, prodan pa je bil v več kot dveh milijonih izvodov.

Leta 2006 je izšel njen drugi album Back to Black, ki je bil nagrajen s šestimi nominacijami in nato s petimi nagradami grammy. Velikemu uspehu albuma je sledila poroka (pevka se je marca 2007 poročila z njenim nekdanjim pomočnikom pri videoprodukciji Blakeom Fielderjem-Civilom), ki je pomenila začetek dvoletnega viharnega zakona, ki so ga zaznamovale ostre besede in droge.

Amy je kliniko za odvajanje obiskala večkrat, vendar kljub temu ni prenehala konzumirati drog in alkohola. Junija 2011 je napovedala svoj velik povratek z evropsko turnejo, ki pa se je klavrno končal že na prvem koncertu v Beogradu. Britanka je na oder stopila z enourno zamudo, vidno pod vplivom opojnih substanc, se opotekala po odru, besedila pesmi pa v večini odmrmrala in si prislužila glasne žvižge ter vzklike nezadovoljstva. Po polomu na beograjskem "koncertu" je Amy najprej odpovedala naslednja dva nastopa, zdaj pa je odpadla celotna evropska turneja.

23. julija 2011 so 27-letno pevko našli mrtvo na njenem domu v londonski četrti Camden. Poznejša obdukcija je pokazala, da je bila zanjo usodna zastrupitev z alkoholom.

Leta 1401 se je rodil Francesco Sforza, vojaški poveljnik, ki je kot milanski vojvoda igral ključno politično vlogo v mestu, ustanovil pa je dinastijo, ki je v mestu vladala celo stoletje.

Leta 1562 je umrl eden izmed voditeljev kmečkih vojsk v velikem nemškem kmečkem uporu leta 1525 Götz von Berlichingen, imenovan tudi Vitez z železno roko.

Leta 1626 se je v Smirni, današnji Turčiji, rodil judovski prerok Šabetal Cevi, lažni mesija, ki mu je svoje nauke uspelo razviti v množično gibanje, s katerim je ogrozil oblast rabinov v Evropi in na Bližnjem vzhodu.

Leta 1829 je William Burt patentiral pisalni stroj.

Leta 1866 je ameriški industrialec začel množično izdelovati najslavnejšo puško Divjega zahoda - vinčestrovko.

Leta 1888 se je v Chicagu rodil ameriški pisatelj kriminalnih romanov Raymond Thornton Chandler. Njegov najbolj znani literarni junak je Philip Marlowe v delu Zbogom, draga moja.

Leta 1903 je Ernst Pfenning iz Chicaga kupil prvi ford model A.

Leta 1906 se je v Sarajevu rodil švicarski kemik hrvaškega rodu Vladimir Prelog. Raziskoval je zgradbo molekul in razvil sistem njihove klasifikacije. Leta 1975 je prejel Nobelovo nagrado za kemijo. Umrl je 7. januarja 1988 v Zuerichu.

Leta 1914 je avstro-ogrski veleposlanik srbski vladi oziroma srbskemu finančnemu ministru izročil ultimat zaradi atentata na prestolonaslednika Franca Ferdinanda. Avstro-Ogrska je v uboju prestolonaslednika Ferdinanda videla dober razlog, da začne osvajalno vojno na Balkanu in da obračuna s Srbijo, ki je bila nosilka ideje o združitvi južnih Slovanov. Zato je izrabila delno srbsko zavrnitev zahtev ultimata in 28. 7. 1914 napovedala Srbiji vojno.

Leta 1916 je umrl škotski kemik sir William Ramsay, ki je za svoje delo leta 1904 prejel Nobelovo nagrado.

Leta 1919 je jugoslovanska vlada z zakonom potrdila ustanovitev Univerze v Ljubljani.

Leta 1928 se je rodila ameriška astronomka Vera Cooper Rubin.

Leta 1948 je umrl ameriški filmski režiser David Wark Griffith. Med drugim je režiral filme Rojstvo naroda, Nestrpnost in Pot na vzhod.

Leta 1961 se je v Midlandu v Teksasu rodil ameriški filmski igralec Woody Harrelson. Zaslovel je z vlogo natakarja Woodyja v veleuspešni humoristični nanizanki Na zdravje, naklonjenost kritikov pa si je pridobil z filmskimi vlogami v Rojenih morilcih, Ljudstvo proti Larryju Flyntu in Radijski šov.

Leta 1962 je satelit Telstar začel prenašati televizijski signal prek Atlantika.

Leta 1965 se je rodil ameriški težkometalni kitarist Saul Hudson, bolj znan kot Slash. Je član skupine GunsNRoses.

Leta 1967 so v Detroitu izbruhnili eni najhujših rasnih nemirov v ZDA, ki so zahtevali 49 življenj.

Leta 1968 se je v San Diegu rodila manekenka Stephanie Seymour, ki je med drugim delala s fotografi Herbom Rittsom, Richardom Avedonom in Gillesom Bensimonom. Dvakrat se je pojavila v reviji Playboy, in sicer leta 1991 in 1994.

Leta 1973 se je rodila ameriška poslovnica Monica Samille Lewinsky, najbolj znana po svoji aferi z ameriškim predsednikom Billom Clintonom.

Leta 1974 se je rodil ameriški šprinter Maurice Greene.

Leta 1976 se je rodila atletinja Brigita Langerholc, ki je na olimpijskih igrah v Sydneyju leta 2000 z novim državnim rekordom v teku na 800 m 1:58,51 osvojila četrto mesto, ima pa srebro s sredozemskih iger v Tunisu.

Leta 1982 je bil sprejet dogovor o opustitvi komercialnega kitolova do leta 1986.

Leta 1984 so prvi temnopolti mis Amerike Vanessi Williams odvzeli naslov najlepše Američanke, ker so časopisi objavili njene slike, na katerih je pozirala gola.

Leta 1986 sta se v londonski opatiji Westminster poročila princ Andrew Albert in Sarah Margaret Ferguson.

Leta 1995 je Španec Miguel Indurain petič zapored postal zmagovalec kolesarske dirke Tour de France. Indurain je s tem po številu zmag na Touru izenačil dosežek Belgijca Eddyja Merckxa in Francozov Jacquesa Anquetila ter Bernarda Hinaulta.

Leta 2003 je afganistanska vojska prvič po strmoglavljenju talibanov izvedla prvo večjo operacijo proti talibanom in Al Kaidi.

Leta 2004 so po 11 letih spet zgradili stari most v Mostarju.

Leta 2007 je umrl Mohammed Zahir Shah, kralj Afganistana.

