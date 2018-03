24. marec: Rodil se je znameniti fizik Jožef Stefan

Na današnji dan

24. marec 2018 ob 00:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1835 se je v Sv. Petru pri Celovcu rodil znameniti fizik Jožef Stefan. Po njem se imenuje vodilni raziskovalni inštitut v Ljubljani.

Bil je izvrsten teoretik in obenem tudi nadarjen eksperimentalist, predavatelj in učitelj. Največ je prispeval k vsem vejam sodobne fizike: k mehaniki, akustiki, termokemiji.

Odkril je splošno enačbo za oscilatorno gibanje. Na področju elektrodinamike in magnetike je pokazal teoretsko in eksperimentalno znanje. Spomladi leta 1883 je Stefan postal prvi predsednik Avstrijske družbe za električni inženiring, ki jo je pomagal tudi ustanoviti. Znani so njegovi zakoni: o toplotni prevodnosti plinov, Štefanov zakon o sevanju, zakon o dinamični teoriji plinske difuzije, o zakonih elektrodinamične indukcije.

Leta 1490 se je rodil nemški znanstvenik Georg Agricola.

Leta 1603 je umrla angleška kraljica Elizabeta I. ali deviška kraljica. Veljala je za podpornico razširjanja protestantizma v Evropi.

Leta 1834 se je rodil angleški pesnik, arhitekt in slikar William Morris.

Leta 1837 so v Kanadi državljani afriškega rodu dobili volilno pravico.

Leta 1878 se je potopila angleška fregata Eurydice. Umrlo je 300 ljudi.

Leta 1882 je na zdravniškem sestanku v Berlinu Robert Koch predstavil poročilo o jetiki, v katerem je oznanil, da je našel povzročitelja takrat najbolj razširjene in najbolj nevarne bolezni. Kmalu zatem je Robert Koch iznašel tudi zdravilo zanj.

Leta 1884 se je rodil nizozemski kemik in Nobelov nagrajenec Peter Debye.

Leta 1869 so v Srbiji po več kot pol stoletja uradno sprejeli pravopis Vuka Stefanovića Karadžića.

Leta 1891 se je rodil švicarski pisatelj John Knittel. Njegovi romani so Via mala, Therrese Etienne, El Hakim.

Leta 1903 se je rodil nemški kemik in Nobelov nagrajenec Adolf Butenandt.

Leta 1905 je umrl francoski utopistični pisatelj Jules Verne. Njegova najbolj znana dela so Potovanje v središče Zemlje, Otroka kapitana Granta, 20 tisoč milj pod morjem, V 80 dneh okoli sveta.

Leta 1909 se je rodil razvpiti bančni ropar Clyde Barrow, član roparskega dueta Bonnie in Clyde.

Leta 1917 se je rodil angleški molekularni biolog in Nobelov nagrajenec John Kendrew.

Leta 1923 je Grčija postala republika.

Leta 1930 se je rodil prvi predsednik Srednjeafriške republike David Dacko.

Leta 1930 se je rodil ameriški igralec, režiser in producent Steve McQueen.

Leta 1936 je bila odigrana najdaljša hokejska tekma doslej. Montreal je Detroit premagal z 1:0, potrebnih pa je bilo kar šest podaljškov.

Leta 1944 je 76 zapornikov pobegnilo iz taborišča Stalag Luft III. Pozneje so njihov pobeg prikazali v filmu Veliki beg (The Great Escape).

Leta 1945 so v Beogradu podpisali sporazum med jugoslovansko vlado in Unro, ki je Jugoslaviji pomagala s hrano, zdravili in oblačili.

Leta 1945 so Nemci odkrili in napadli bolnišnico Franjo.

Leta 1951 se je rodil ameriški modni oblikovalec Tommy Hilfiger.

Leta 1973 je rockovska skupina Pink Floyd izdala album z naslovom The Dark Side of the Moon.

Leta 1974 je ameriško vesoljsko plovilo Mariner prvič fotografiralo površje Merkurja.

Leta 1976 so z državnim udarom odstavili argentinsko predsednico Isabello Peron.

Leta 1980 je med slovesno mašo v San Salvadorju ostrostrelec ubil salvadorskega nadškofa Oscarja Romera.

Leta 1989 se je zgodilo izlitje surove nafte iz tankerja Exxon Valdez v bližini obalnih voda Aljaske. Iz tankerja je takrat izteklo 11 milijonov galon nafte, ki je onesnažila okoli 1.300 milj obale.

Leta 1992 je Slovenija postala članica Kevsa (danes Ovse).

Leta 1998 so bili v pokolu v arkansaškem mestu Jonesboro ubiti štirje študentje in učitelj. Deset ljudi je bilo ranjenih. Na študente sta streljala 11- in 13-letni deček.

Leta 1999 so se začeli napadi zveze Nato na ZR Jugoslavijo, ki so trajali do 10. junija istega leta. Za napad na Jugoslavijo je bilo uporabljenih 1.200 vojaških letal, ki so iz varne razdalje v 35.000 poletih odvrgla 20.000 bomb in raket v skupni teži 80.000 ton na civilno infrastrukturo in na 1.000 nevojaških objektov (šole, bolnišnice, farme, mostove, proge, muzeje in tovarne).

Leta 2002 je umrl argentinski znanstvenik, dobitnik Nobelove nagrade za medicino, Cesar Milstein.

Leta 2003 je Arabska liga z 21:1 glasovala za resolucijo, v kateri je zahtevala takojšen in brezpogojen umik ameriških in angleških vojakov iz Iraka.

Leta 2008 je Butan uradno postal demokratična država z izvedenimi prvimi splošnimi volitvami.

Leta 2012 je slovenski boksar Dejan Zavec postal nov medcelinski boksarski prvak združenja WBO. V Mariboru je 12 rund utrujal Namibijca Bethuela Uushono.

...