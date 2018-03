25. marec: Dan, posvečen vsem materam

Na današnji dan praznujemo t. i. materinski dan. To je neuradni praznik, posvečen materam.

Praznovanje materinskega dne izvira iz ZDA, kjer ga praznujejo od leta 1910, v Evropo je navada prišla po prvi svetovni vojni. Materinski dan so v Evropi začeli praznovati po prvi svetovni vojni, vendar ob različnih datumih. Sprva je bil določen 15. maj, potem pa prestavljen na 25. marec.

V Sloveniji se po drugi svetovni vojni materinski dan zaradi praznovanja dneva žena, 8. marca, praviloma ni praznoval, danes pa je spet v veljavi in se praznuje na isti dan kot Marijino oznanjenje, torej 25. marca.

Leta 708 je bil za papeža izvoljen Konstantin.

Leta 1005 je v bitki umrl škotski kralj Kenneth III.

Leta 1223 je umrl portugalski kralj Alfonso II.

Leta 1479 se je rodil Vasilij III., nadvojvoda Moskovski.

Leta 1541 se je rodil toskanski nadvojvoda Francesco I. de Medici.

Leta 1614 se je rodil španski slikar Juan Carreno de Miranda.

Leta 1634 so prvi naseljenci, ki jih je vodil lord Baltimore, prispeli v Maryland.

Leta 1655 je Christian Huygins odkril največjo Saturnovo luno Titan.

Leta 1786 se je rodil graditelj prvih zrcalnih teleskopov in mnogih natančnih mikroskopov optik in astronom Giovanni Battista Amici.

Leta 1802 je bil v Amiensu podpisan sporazum o miru med Francijo in Veliko Britanijo.

Leta 1807 je bilo z zakonom prepovedano suženjstvo v Veliki Britaniji in na Irskem.

Leta 1811 so romantičnega pesnika Percyja Byssheja Shelleyja izključili z univerze v Oxfordu. Razlog je bil izid njegovega pamfleta The Necessity of Atheism (Nujnost ateizma).

Leta 1881 se je rodil madžarski skladatelj Bela Viktor Janos Bartok. Umrl je 26. septembra 1945.

Leta 1881 se je rodila angleška pisateljica Mary Webb. Znani so njeni romantični romani, v katerih opisuje pokrajino in ljudi iz angleške grofije Shropshire.

Leta 1886 se je rodil konstantinopelski patriarh Athenagoras, s pravim imenom Aristokles Spiru.

Leta 1908 se je rodil britanski režiser David Lean, dobitnik oskarja za režijo filma Most na reki Kwai in Lawrence Arabski. Znani so še njegovi filmi Oliver Twist, Doktor Živago, Velika pričakovanja in drugi.

Leta 1911 se je rodil Jack Ruby, morilec Leeja Harveyja Oswalda.

Leta 1918 je bila ustanovljena Beloruska ljudska republika.

Leta 1939 je bil kardinal Eugenio Pacelli izvoljen za papeža. Ob izvolitvi je prevzel ime Pij XII.

Leta 1937 sta Italija in Jugoslavija podpisali pogodbo o nenapadanju, t. i. beograjski pakt.

Leta 1941 sta Dragiša Cvetkovic in Cincar Markovic na dvorcu Belvedere na Dunaju podpisala protokol o pristopu Jugoslavije k trojnemu paktu. V Jugoslaviji so se burno odzvali na podpis pogodbe. Začeli so se protesti, ki so dosegli vrhunec 27. marca. Vlado so vrgli in mladoletnega kralja Petra II. postavili za vladarja. Sestavili so vlado narodne sloge, ki jo je vodil eden izmed voditeljev prevrata Dušan Simović.

Leta 1942 se je rodila ameriška pevka Aretha Franklin.

Leta 1947 se je rodil britanski pevec, skladatelj in pianist Elton John.

Leta 1949 so začele sovjetske oblasti iz Estonije, Latvije in Litve na deportirati več kot 92.000 ljudi. Večino deportirancev so poslali v Sibirijo.

Leta 1965 se je rodila ameriška igralka Sarah Jessica Parker.

Leta 1957 so Belgija, Zvezna republika Nemčija, Italija, Francija, Luksemburg in Nizozemska podpisali sporazum o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti.

Leta 1971 je Vzhodni Pakistan postal neodvisna država z imenom Bangladeš.

Leta 1975 je bil v Saudovi Arabiji je bil umorjen kralj Malik Fejsal ibn Abdel Aziz Ibn Sand. Umoril ga je eden njegovih nečakov. Ves čas vladavine, se je kralj Fejsal zavzemal za modernizacijo države.

Leta 1979 so vesoljsko plovilo Columbia prepeljali v vesoljski center John F. Kennedy, kjer so plovilo pripravili na prvi polet v vesolje.

Leta 1980 je umrl francoski filozof Roland Barthes.

Leta 1982 je Wayne Gretzky postal prvi igralec v Ligi NHL, ki mu je v eni sezoni uspelo doseči več kot 200 točk (seštevek golov in podaj).

Leta 1994 so ameriške enote zapustile Somalijo po 15-mesečni misiji. Njihovo delovanje so nadaljevale sile Združenih narodov.

Leta 1996 je EU prepovedal izvoz angleškega goveda in govejih izdelkov zaradi bolezni norih krav (BSE).

Leta 2000 je umrla ameriška igralka Helen Martin. Rodila se je leta 1909.

Leta 2001 so v Innsbrucku so razstrelili naletno smučino in stolp stare skakalnice. Kmalu zatem so začeli gradnjo nove skakalnice in športnega centra, ki sodita med najmodernejše na svetu.

Leta 2006 je Jure Košir nastopil na svoji poslovilni tekmi.

Leta 2006 je bilo na demonstracijah, ki so v Belorusiji izbruhnile zaradi domnevnih prevar na volitvah, na katerih je avtoritarni Aleksander Lukašenko zmagal z več kot 80 odstotki podpore, prijetih več sto ljudi.

Leta 2012 so v Ljubljani volivci glasovali na nadomestnih županskih volitvah. Zmagal je Zoran Jankovič.

