27. maj: Praznuje legendarni Branko Oblak

Leta 1992 Slovenija sprejeta v UNESCO

27. maj 2017 ob 00:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na današnji dan se je leta 1947 rodil najboljši slovenski nogometaš vseh časov Brane Oblak.

Oblak je kariero začel pri viški Svobodi, kjer ga je opazil trener mladinski ekipe Olimpije Nedeljko Gugolj. Dokončno se je uveljavil pri Olimpiji. Za zmaje je med letoma 1965 in 1972 na 181 tekmah dosegel 33 golov. Svojo prvo tekmo je odigral proti Partizanu v Beogradu. Oblak je za zmago Olimpije z 2:1 prispeval oba gola in osmešil Partizanove reprezentante.

Leta 1973 je prestopil k splitskemu Hajduku, pri 28 letih pa je odšel k Schalkeju. Moštvo iz Gelsenkirchna je leta 1977 osvojilo naslov nemškega podprvaka. Opazili so ga pri Bayernu in leta 1980 je z Bavarci slavil tudi naslov prvaka. Kariero je končal v Avstriji.

V jugoslovanski reprezentanci je debitiral leta 1971 na prijateljski tekmi proti Romuniji, leto zatem pa je zaigral na poslovilni tekmi Peleja v Rio de Janeiru. Za Jugoslavijo je na 46 tekmah dosegel 6 golov. Na svetovnem prvenstvu v Nemčiji je bil izbran v najboljšo enajsterico, dosegel pa je tudi sedmi gol na tekmi proti Zaireju (9:0). Skupaj z Danilom Popivodo sta blestela tudi na evropskem prvenstvu leta 1976, ko so Jugoslovani nesrečno klonili v polfinalu proti Nemčiji.

Dokazal se je tudi kot trener. Odlično je vodil Živila iz Naklega v začetku devetdesetih let. Leta 1995 je z Olimpijo postal državni prvak. Pot ga je nato vodila v Rudar iz Velenja, Koper, leta 2002 pa se je ponovno vrnil k Olimpiji. Po nesporazumih z glavnim upravljalcem Ljubljančanov Jurijem Schollmayerjem je Bežigrad zapustil že pred koncem sezone. Leta 2003 je bil izbran za najboljšega slovenskega nogometaša v zadnjih 50 letih. Nato je prevzel vodenje mlade reprezentance do 21 let, leta 2004 pa je sedel na stolček članske izbrane vrste, ki se je dolgo časa enakovredno borila za uvrstitev na svetovno prvenstvo v Nemčiji. Januarja 2007 ga je zamenjal Matjaž Kek.

Leta 427. pr. n. š. se je rodil grški filozof Platon.

Leta 1675 je umrl francoski slikar Gaspard Dughet.

Leta 1690 je umrl italijanski skladatelj Giovanni Legrenzi.

Leta 1794 se je rodil ameriški gledališčnik Cornelius Vanderbilt.

Leta 1819 se je rodila ameriška pesnica in aktivistka Julia Ward Howe.

Leta 1840 je umrl največji violinski virtouz vseh časov Niccolo Paganini.

Leta 1871 se je rodil francoski slikar in grafik Georges Rouault.

Leta 1876 se je rodil poljski pisatelj Ferdynand Antoni Ossendowski.

Leta 1920 se je v Bistrici pri Tržiču rodil grafik in slikar Vito Globočnik.

Leta 1922 se je rodil angleški filmski igralec Christopher Frank Carandini Lee.

Leta 1926 je v Tomaju za posledicami meningitisa umrl slovenski pesnik Srečko Kosovel. Rodil se je 18. marca 1904 v Sežani.

Leta 1933 je Walt Disney izdal risani film Trije majhni prašički.

Leta 1939 je založba DC Comics izdala strip Detective Comics # 27, v katerem je luč sveta ugledal drugi superjunak te založbe Batman, eden najslavnejših risanih junakov, ki se je kasneje preselil tudi na filmska platna.

Leta 1943 se je rodil slovenski klarinetist in pedagog Slavko Goričar.

Leta 1947 se je rodil najboljši slovenski nogometaš vseh časov Branko Oblak.

Leta 1958 se je rodil novozelandski pevec in pisec besedil Neil Finn.

Leta 1961 je na povratni finalni tekmi Pokala pokalnih zmagovalcev Fiorentina premagala Glasgow Rangerse z 2:1.

Leta 1963 je pevec Bob Dylan izdal album z naslovom The Freewheelin Bob Dylan, na katerem je bila tudi pesem Blowin in the Wind.

Leta 1967 se je angleški nogometaš Paul Gascoigne, eden najbolj težavnih angleških nogometašev v zgodovini.

Leta 1970 se je rodil angleški igralec Joseph Fiennes.

Leta 1975 se je rodil ameriški glasbenik in član skupine OutKast Andre 3000.

Leta 1989 je umrl ruski pesnik Arsenj Tarkovski.

Leta 1992 je bila Slovenija sprejeta v UNESCO – organizacijo Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo.

Leta 1993 je umrla ameriška igralka Mary Philbin.

Leta 1993 je umrl nemški igralec Werner Stocker.

Leta 2001 so nogometaši Maribora Pivovarne Laško v odločilni tekmi zadnjega kroga DP-ja proti Olimpiji remizirali (1:1) in s tem petič zapored postali prvaki.

Leta 2004 je Union Olimpija v tretji finalni tekmi slovenske košarkarske lige premagala Pivovarno Laško z 92:83 in še enajstič v samostojni Sloveniji postala državni prvak.

Leta 2009 so nogometaši Barcelone v finalu Lige prvakov v Rimu premagali Manchester United z 2:0 in s tem tretjič postali evropski prvaki. Zadela sta Samuel Eto'o in Lionel Messi.

Leta 2012 je Mark Webber dobil dirko formule ena za VN Monaka v Monte Carlu.

Leta 2013 je v 88. letu starosti umrl avstrijski umetnik Otto Muehl, ena ključnih figur razvpitega dunajskega akcionizma s Hermannom Nitschem na čelu.