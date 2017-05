28. maj: Prvi veliki naslov Mitje Petkovška

Zgodilo se je na današnji dan ...

28. maj 2017 ob 00:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 2000 je Mitja Petkovšek na evropskem prvenstvu v Bremnu zmagal na bradlji, Aljaž Pegan pa je bil na drogu bronast.

Petkovšek je za seboj pustil Rusa Alekseja Bondarenka in Belorusa Ivana Ivankova, Pegan pa je zaostal za Ukrajincem Aleksandrom Berešem in Ivankovom. Petkovšek je postal tretji evropski prvak iz Slovenije po Miru Cerarju, ki je bil na bradlji dvakrat prvi (Luksemburg 1961, Antwerpen 1965), in Peganu v Pragi (1994).

Mitja Petkovšek je evropski naslov osvojil še v letih 2006, 2007 in 2008.

Leta 585 pr. n. št. se je zgodil sončni mrk, ki ga je napovedal Tales.

Leta 1453 je sultan Mehmed II. Osvajalec zavzel Carigrad, s čimer se je končala agonija bizantinskega cesarstva.

Leta 1641 je bil v ljubljanski stolnici krščen Janez Vajkard Valvazor, baron, kranjski polihistor, zgodovinar, topograf, entograf in risar. Njegovo najpomembnejše delo je Slava vojvodine Kranjske.

Leta 1660 se je rodil angleški kralj George I.

Leta 1779 se je v Dublinu rodil irski pesnik Thomas Moore. Pisal je politične satire in pesmi na irski ljudski način.

Leta 1787 je umrl avstrijski violinist in skladatelj Johan Georg Leopold Mozart.

Leta 1871 se je končala prva proletarska revolucija, pariška komuna. V njej je delavski razred prevzel oblast in začel voditi politično in gospodarsko življenje v Parizu.

Leta 1901 se je v Podutiku rodil Anton Vodnik. Pisal je poduhovljeno erotično, religiozno in vizionarsko poezijo.

Leta 1903 je bilo v Mariboru ustanovljeno Zgodovinsko društvo za slovensko Štajersko.

Leta 1937 je ameriški predsednik Franklin D. Roosevelt v Washingtonu pritisnil na gumb, s katerim je sprožil signal, da je lahko prek mostu Golden Bridge stekel promet.

Leta 1937 je bil Neville Chamberlain izvoljen za britanskega premierja.

Leta 1937 je umrl avstrijski psihiater Alfred Adler. Najprej je bil Freudov učenec, kasneje pa se je lotil globinske psihologije, ki jo je imenoval individualna psihologija. Med drugim je utemeljil nauk o nevrozah.

Leta 1938 se je rodil ameriški košarkar Jerry West. Njegova silhueta je upodobljena na logotipu Lige NBA.

Leta 1940 se je Belgija predala Nemčiji.

Leta 1940 so britansko-francoske-poljske enote zasedle Narvik.

Leta 1942 so Nemci pobili več kot 1.800 ljudi v znak maščevanja zaradi umora Reinharda Heydricha.

Leta 1944 se je rodil newyorški župan Rudolph Williams Louis »Rudy« Giuliani.

Leta 1961 je v več časopisih izšel članek Petra Benensona Pozabljeni zaporniki (The Forgotten Prisoners), ki danes velja za ustanovitev Amnesty International.

Leta 1964 je bila ustanovljena Palestinska osvobodilna organizacija.

Leta 1972 je umrl angleški kralj Edvard VIII.

Leta 1980 se je rodil irski glasbenik in član skupine Westlife Mark Feehily.

Leta 1982 je papež Janez Pavel II. obiskal Veliko Britanijo. To je bil po 450 letih prvi obisk katoliškega poglavarja v tej državi.

Leta 1983 se je rodil slovenski smučarski skakalec Jernej Damjan. V svetovnem pokalu je debitiral 10. januarja 2004 v Libercu, ko je bil 43. Svojo prvo zmago v svetovnem pokalu je dosegel leta 2014 v Sapporu.

Leta 1987 je 19-letni športni pilot Mathias Rust neovirano pristal s svojim letalom cessna 172 na Rdečem trgu v Moskvi, potem ko je preletel 800 km sovjetskega zračnega prostora, ne da bi ga opazile radarske kontrole.

Leta 1995 je potres v ruskem Neftegorsku zahteval najmanj 2.000 žrtev, kar je dve tretjini vsega prebivalstva v mestu. Potres je imel moč 7,6 stopnje po Richterju.

Leta 1997 je V finalu Lige prvakov v Muenchnu Borussia iz Dortmunda premagala Juventus iz Torina s 3:1.

Leta 1998 je Pakistan izvedel pet jedrskih poskusov.

Leta 1999 so po 22 letih restavratorskih del v Milanu spet postavili na ogled da Vincijevo Zadnjo večerjo.

Leta 2003 je umrl belgijski fizik in kemik ruskega rodu Ilya Prigogine, ki je leta 1977 prejel Nobelovo nagrado. Rodil se je leta 1917.

Leta 2003 so nogometaši Milana v finalu Lige prvakov po izvajanju 11-metrovk odpravili Juventus.

Leta 2004 je umrl švicarski podjetnik v industriji avtomobilov Umberto Agnelli.

Leta 2006 je Lucija Polavder na evropskem prvenstvu v judu v kategoriji nad 78 kg osvojila bronasto medaljo.

Leta 2012 sta se poročili Christine Marinoni in Cynthia Nixon, zvezdnica uspešne serije Seks v mestu.

Leta 2012 je Roger Federer v Parizu dobil že 233. dvoboj na turnirjih za grand slam, s čimer je izenačil rekord legendarnega Jimmyja Connorsa.