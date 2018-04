Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 25 glasov Ocenite to novico! Marlon se je z vlogo dona Vita Corleoneja zasidral v srcih mnogih filmoljubov. Foto: EPA Bartolome Esteban Murillo je ustvarjal v visokem baroku. Foto: Wikipedia Lenin je bil voditelj boljševikov. Foto: Reuters Kohl je bil kar petkrat nemški kancler. Foto: EPA Ameriški komik Eddie Murphy praznuje 3. aprila. Foto: Reuters Jane Goodall je svoje življenje posvetila šimpanzom. Foto: EPA IBM je leta 1986 predstavil svoj prvi prenosni računalnik. Foto: EPA Dodaj v

3. april: Dan, ko sta se rodila Marlon Brando in Eddie Murphy

Na današnji dan

3. april 2018 ob 00:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1924 se je rodil ameriški igralec in dvakratni oskarjevec Marlon Brando, eden največjih filmskih zvezdnikov vseh časov.

Marlon Brando mlajši se je rodil kot najmlajši otrok Marlonu Brandu starejšemu in njegovi ženi Dorothy.

Zaradi njegovega posebnega načina upodabljanja likov in zaradi številnih uspehov ga je Ameriški filmski inštitut imenoval za enega največjih filmskih zvednikov vseh časov.

Mama je bila nadarjena igralka, a je imela težave z alkoholom, zato je bila pogosto odsotna. Vseeno pa je sina spodbujala k igralski karieri. Potem ko so ga odslovili z vojaške srednje šole, se je preselil v New York k sestrama in leta 1944 prvič zaigral na broadwajskih odrskih deskah.

Leta 1953 je za vlogo v filmu On the Waterfront v režiji Elie Kazana dobil svojega prvega oskarja za najboljšo moško glavno vlogo. Drugega je dobil leta 1972 za vlogo mafijskega botra v filmu Boter. Poleg teh je dobil še pet nominacij za najboljšega igralca.

Njegovo zasebno življenje je bilo pogosto v soju žarometov. Bil je zagret aktivist, še posebno se je boril za pravice severnoameriških Indijancev.

Umrl je 1. julija 2004, star 80 let. Zadnja leta je bil zelo bolan - imel je sladkorno bolezen, trpel je za demenco, diagnosticirali so mu raka na jetrih, poleg tega pa je imel tudi težave s srcem.

Leta 1245 se je rodil francoski kralj Filip III.

Leta 1287 je umrl papež Honorij IV. s pravim imenom Giacomo Savelli. Papež je postal leta 1285.

Leta 1367 se je rodil angleški kralj Henrik IV.

Leta 1559 se je z mirom v Cateau-Cambresisu končala vojna med Španijo in Francijo za prevlado v Evropi.

Leta 1593 se je rodil angleški pesnik in govornik George Herbert.

Leta 1682 je umrl Bartolome Esteban Murillo, najslavnejši slikar španskega visokega baroka.

Leta 1691 je umrl švicarski slikar Jean Petitot.

Leta 1783 se je rodil ameriški pripovednik, esejist in diplomat Washington Irving. Napisal je periodično zgodovino New Yorka.

Leta 1822 se je rodil ameriški pisatelj Edward Everett Hale.

Leta 1849 je umrl poljski romantični pesnik Julius Słowacky. Med vstajo leta 1830 je odšel iz domovine in nato ostal v izseljenstvu do smrti. Vsa leta se je udeleževal razprave o nacionalni osvoboditvi Poljske in zagovarjal demokratično stališče.

Leta 1860 so med Sacramentom in Saint Josephom vpeljali poštno zvezo, imenovano "ponny express".

Leta 1863 se je rodil Henry van de Velde, začetnik modernega oblikovanja v art nouveau, vodilni v belgijski arhitekturi in umetni obrti. Umrl je leta 1957.

Leta 1881 se je rodil italijanski premier Alcide De Gasperi.

Leta 1882 je Robert Ford v Saint Josephu v ameriški zvezni državi Misuri v hrbet ustrelil izobčenca Jesseja Jamesa in ga ubil. Ford je zato prejel pet tisoč dolarjev nagrade.

Leta 1885 je Gottlieb Daimler dobil nemški patent za svoj izum – avtomobilski motor.

Leta 1885 se je rodil kanadsko-ameriški filmski režiser Allan Dwan.

Leta 1889 se je rodil romunski skladatelj in violinist Grigoraş Dinicu.

Leta 1895 se je začelo sojenje markizi Queensburyjski, ki ga je s svojimi klevetami sprožil Oscar Wilde. Še preden je bilo sojenja konec, so Wilda priprli, mu sodili zaradi homoseksualnosti in ga zaprli.

Leta 1895 se je rodil italijanski skladatelj Mario Castelnuovo-Tedesco.



Leta 1896 je v Italiji prvič izšel časnik La Gazzetta dello Sport.

Leta 1897 je umrl veliki nemški skladatelj Johannes Brahms. Napisal je štiri simfonije, tri godalne kvartete in še veliko drugih del. Posebne odlike njegovih del so umirjena moč, ki premišljeno in vztrajno raste, otožna nežnost in sanjarjenje.

Leta 1900 se je rodila slovenska pesnica Anica Černejeva. Umrla je leta 1944.

Leta 1917 je Vladimir Lenin prevzel vodenje boljševikov med rusko vstajo.

Leta 1922 je Josif Visarionovič Stalin postal generalni sekretar Sovjetske komunistične partije.

Leta 1924 se je rodil ameriški igralec Marlon Brando, najbolj znan po vlogah v filmih Tramvaj Poželenje, Boter ...

Leta 1924 se je rodila ameriška igralka in pevka Doris Day.

Leta 1926 se je rodil ameriški vesoljec Virgil Ivan "Gus" Grissom.

Leta 1930 se je rodil nemški konservativni politik in petkratni nemški kancler dr. Helmut Josef Michael Kohl. Nemški kancler je bil med letoma 1982 in 1998, predsednik stranke Krščanskodemokratska unija (CDU) pa med letoma 1973 in 1998. Na nemškem premierskem stolčku se je dlje od njega obdržal le Otto von Bismarck.

Leta 1932 je umrl nemški kemik in nobelovec Wilhelm Ostwald.

Leta 1934 se je rodila angleška zoologinja Jane Goodall.

Leta 1936 so Richarda Bruna Hauptmanna usmrtili zaradi ugrabitve in umora Charlesa Augustusa Lindbergha III., sina Anne in Charlesa Lindbergha.

Leta 1942 je izvršni odbor OF-a izdal odlok o razlastitvi tujih veleposestnikov.

Leta 1942 se je rodil poljski igralec Marek Perepeczko.

Leta 1945 so predhodnice Rdeče armade skupaj s skupino Prekmurske brigade vkorakale v Mursko Soboto, naslednji dan pa osvobodile preostali del Prekmurja.

Leta 1948 se je rodil mehiški predsednik Carlos Salinas.

Leta 1948 je ameriški predsednik Harry Truman podpisal Marshallov načrt, s katerim je odobril pet milijard dolarjev pomoči 16 državam.

Leta 1956 je Elvis Presley zapel pesem Heartbreak Hotel med oddajo Milton Berle Show, ki si jo je ogledalo okoli 25 odstotkov vseh Američanov. Posnetek si oglejte na desni.

Leta 1958 se je rodil ameriški igralec Alec Baldwin.

Leta 1961 se je rodil ameriški igralec in komik Edward Regan "Eddie" Murphy, najdonosnejši filmski zvezdnik vseh časov.



Leta 1965 so ameriški bombniki prvič bombardirali severni Vietnam.

Leta 1968 se je rodil kanadski glasbenik in član skupine Skid Row Sebastian Bach.

Leta 1968 je duet Simon and Garfunkel izdal album Bookends, ki so ga kritiki zelo pohvalili.

Leta 1971 je v Dublinu na 16. tekmovanju za Evrovizijo zmagala Severine, ki je nastopila za Monako. Zapela je pesem Un banc, un arbre, une rue (Ena klop, eno drevo, ena ulica).

Leta 1972 se je rodila ameriška igralka Jennie Garth, ki je zaslovela v nanizanki Beverly Hills.

Leta 1972 so v New Yorku prvič uporabili dva prenosna telefona.

Leta 1974 je v 18 urah 148 tornadov prizadelo 13 ameriških zveznih držav in eno kanadsko provinco. Umrlo je 315 ljudi, okoli 5.500 pa jih je bilo ranjenih.

Leta 1975 je Anatolij Karpov postal najmlajši svetovni šahovski prvak, potem ko je Bobby Fisher odklonil branjenje naslova.

Leta 1976 je v Haagu potekalo 21. tekmovanje za Evrovizijo. Zmagala je skupina Brotherhood of Man, ki je zastopala Veliko Britanijo. Skupina je zapela pesem Save Your Kisses For Me (Prihrani svoje poljube zame).

Leta 1986 je IBM predstavil PC Convertible, njihov prvi prenosni računalnik.

Leta 1986 je umrl angleški tenorist Peter Pears.

Leta 1990 je umrla ameriška igralka Sarah Vaughn.

Leta 1991 je umrl ameriški pisatelj Graham Greene.

Leta 1996 je ameriško letalo air force 737, na krovu katerega je bil tudi ameriški minister za trgovino Ron Brown, padlo na Hrvaškem. Umrlo je vseh 35 potnikov.

Leta 1998 je umrl ameriški glasbenik in član skupine Milli Vanilli Rob Pilatus.

Leta 1997 so gverilci v alžirski vasi Thalit pobili 52 od 53 prebivalcev.

Leta 1997 so se košarkarji Smelta Olimpije po zmagi nad Stefanelom z 61:77 uvrstili na zaključni turnir najboljše četverice v Rimu.

Leta 1999 je alpski smučar Jure Košir v glasovanju športnega uredništva Radia Slovenije postal športnik zime 1998/99. Drugo mesto je osvojila Špela Pretnar.

Leta 2001 je atletinja Brigita Bukovec sporočila, da zaradi nosečnosti začasno prekinja športno kariero. Izkazalo se je, da gre za trajno prekinitev, saj se srebrna iz Atlante 1996 ni več vrnila na atletske steze.

Leta 2003 so v polfinalu Jadranske lige košarkarji Zadra Crveno zvezdo premagali z 78:77, Maccabi pa je bil z 82:76 boljši od Uniona Olimpije. Prvi večer finalnega turnirja najboljše četverice so v Tivoliju žal zaznamovali tudi navijači, saj na tekmi med Zadrom in Crveno zvezdo ni manjkalo izpadov.

Leta 2004 je umrla italijanska pevka Gabriella Ferri, rojena 1942.

Leta 2005 je umrl italijanski pevec Tony Croatto, rojen 1940.



Leta 2005 je nekdanji slovenski nogometni reprezentant Ermin Šiljak dočakal svoj prvi nastop v dresu belgijskega Mouscrona in ob debiju proti Westerloju dosegel dva gola. Njegovo moštvo je zmagalo s 3:0.

C. R.