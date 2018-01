3. januar: Praznuje legenda slovenskega alpskega smučanja

3. januar 2018 ob 00:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na današnji dan leta 1957 se je rodila nepozabna legenda slovenskega alpskega smučanja Bojan Križaj, ki si rojstni dan deli z legendarnim dirkačem F1 Michaelom Schumacherjem.

Križaj je vsekakor eden najzaslužnejših ljudi, da smo Slovenci vedno veljali za smučarski narod. Skupno je na tekmah svetovnega pokala zmagal osemkrat, vselej v slalomih. Njegova najuspešnejša sezona je bila 1986/1987, ko je osvojil mali slalomski kristalni globus.

V skupni razvrstitvi svetovnega pokala je bil najboljši četrti v sezoni 1979/1980. Na svetovnih prvenstvih je Tržičan osvojil srebro leta 1982, olimpijska medalja pa se mu je vedno izmaknila. Najbližje ji je bil v Lake Placidu, kjer je v veleslalomu le za dve stotinki zgrešil bron.

Leta 1975 je Križaj z osvojitvijo naslova svetovnega mladinskega prvaka napovedal boljše slovenske smučarske čase, takratni trener Tone Vogrinec pa je prvič izgubil stavo in se okopal v vodnjaku. Dokončen preboj na vrh se je zgodil 20. januarja 1980, ko je Križaj v Wengnu dosegel prvo slovensko zmago na tekmah svetovnega pokala.

Leta 106 pr. n. št. se je rodil rimski govornik, politik, filozof in pisec Cicero. Bil je republikanec ter velik nasprotnik Julija Cezarja in Gaja Antonija. Ohranjenih je 58 njegovih govorov. Velja za začetnika rimske proze. 7. decembra 43 pred našim štetjem so ga ubili na njegovem domu v Kajeti.

Leta 1322 je umrl francoski kralj Filip V.

Leta 1496 je Leonardo da Vinci neuspešno testiral svojo letalno napravo.

Leta 1521 je papež Leon X. s papeško bulo izobčil Martina Lutra.

Leta 1795 sta Rusija in Avstrija sklenili dogovor o tretji delitvi Poljske.

Leta 1815 so Avstrija, Britanija in Francija sklenile vojno zvezo proti Prusiji in Rusiji.

Leta 1833 je Velika Britanija prevzela nadzor nad Falklandskimi otoki.

Leta 1868 so na Japonskem ukinili šogunat - sistem oblasti, s katerim so leta 1192 omejili moč cesarja, saj je bila vsa moč združena v rokah šogunov. Konec šogunata ima na Japonskem značaj buržoazne revolucije.

Leta 1879 se je rodila prva dama ZDA Grace Coolidge.

Leta 1881 so na Studencu pri Ljubljani odprli prvo bolnišnico za duševne bolezni na Kranjskem.

Leta 1883 se je v Kandiji pri Novem mestu rodil slovenski pisatelj in časnikar, pozneje tudi tajnik Slovenske matice, Milan Pugelj.

Leta 1892 se je rodil angleški pisatelj John Ronald Reuel Tolkien, najbolj znan po fantazijski trilogiji Gospodar prstanov. Tolkien je bil profesor anglosaškega ter angleškega jezika in književnosti na oxfordski univerzi. Filološko znanje, nadgrajeno s poznavanjem nordijske mitologije, pa je Tolkien uporabil pri ustvarjanju umišljenega jezika in pri izmišljanju likov za svoje romane. Poleg trilogije Gospodar prstanov sta znani še Tolikienovi deli Hobit in Silmarillion.

Leta 1899 so v New York Timesu prvič uporabili besedo avtomobil.

Leta 1919 so začele izhajati v Sloveniji natisnjene poštne znamke.

Leta 1924 je Howard Carter odkril Tutankamonovo mumijo in zlato masko.

Leta 1925 je Benito Mussolini izvedel državni udar in v Italiji razglasil fašistično diktaturo. Kot povod je izkoristil upor po umoru vodje Socialistične stranke Italije in zagrizenega protifašista Giacoma Matteottija.

Leta 1930 se je v Den Haagu začela druga konferenca o nemških vojnih reparacijah.

Leta 1942 je nacistična Nemčija na Norveškem odprla 23 koncentracijskih taborišč.

Leta 1956 se je rodil ameriško-avstralski filmski igralec Mel Gibson.

Leta 1959 je ameriški predsednik Dwight Eisenhower podpisal razglas, s katerim je Aljaska postala 49. zvezna država ZDA.

Leta 1962 je papež Janez XXIII. izobčil Fidela Castra.

Leta 1967 je umrl ameriški morilec Leeja Harveyja Oswalda, Jack Ruby.

Leta 1969 se je rodil Michael Schumacher, sedemkratni svetovni prvak v formuli ena. "Schumi" ima 91 posamičnih zmag, 19 z Benettonom in 72 s Ferrarijem. Nemški dirkač je bil svetovni prvak v letih 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 in 2004, ko je dobil kar 13 dirk. Po koncu sezone 2006 se je upokojil, vrnil pa na začetku leta 2010 in kariero znova sklenil leta 2012. Nazadnje je nastopal za Mercedes. V zadnjih dneh leta 2013 je s hudimi poškodbami preživel smučarsko nesrečo.

Leta 1977 je bilo odobreno največje posojilo v zgodovini Mednarodnega denarnega sklada. Velika Britanija je kot podporo svoji valuti dobila skoraj štiri milijarde dolarjev.

Leta 1979 je umrl ameriški hotelir Conrad Hilton.

Leta 1980 je bil Tito sprejet v ljubljanski klinični center.

Leta 1993 sta Boris Jelcin in George Bush podpisala sporazum, s katerim je bilo predvideno zmanjšanje količine jedrskega orožja za dve tretjini.

Leta 1994 je v letalski nesreči v Sibiriji umrlo vseh 125 potnikov in članov posadke. Umrl pa je tudi en človek na tleh.

Leta 1996 je košarkar Pivovarne Laško Matjaž Tovornik v srečanju 18. kroga Lige A-2 proti Kopru dosegel 82 točk, kar je rekord slovenskih državnih prvenstev. "Digl" je igral 39 minut, za dve točki je metal 17/19 (89-odstotno), za tri točke 14/22 (64-odstotno), poleg tega pa je imel še 11 podaj. S tem je na najlepši način proslavil 36. rojstni dan. Pivovarna Laško je zmagala z izidom 139:76.

Leta 2004 je egipčansko letalo boeing 737 strmoglavilo v Rdeče morje. Umrlo je vseh 148 ljudi v letalu.

Leta 2007 je na selektorski stolček slovenske članske nogometne reprezentance sedel Matjaž Kek, ki je leta 2010 Slovenijo popeljal na svetovno prvenstvo v Južni Afriki.

M. L.