Agencija za varnost prometa se pridružuje akciji 40 dni brez alkohola v času od 1.3. do 15.4.2017

3. marec 2017 ob 09:49

MMC RTV SLO

Akcija 40 dni brez alkohola, katere nosilec je Slovenska Karitas in poteka v sodelovanju z Med.Over.Net in Agencijo za varnost prometa bo trajala od 1. marca do 15. aprila. Organizatorji želijo k akciji pritegniti čim večje število posameznikov, družin in skupin, da zmanjšajo oz. prenehajo z uživanjem alkohola ter, da hkrati nikoli ne sodelujejo v prometu pod vplivom alkohola. Z letošnjim sloganom akcije »Izberi prav. Bodi z mano.« želijo poudariti predvsem ožje medosebne odnose kot najpomembnejše pri podpori posamezniku, da se odloči za zmanjšano pitje alkohola.

Alkoholiziranost je še vedno eden izmed glavnih dejavnikov tveganja za nastanek prometnih nesreč, predvsem tistih z najhujšimi posledicami. V Sloveniji je alkohola v prometu še vedno preveč. V prometu je sprejemljiva le ničelna toleranca, ki jasno sporoča, da je tveganje zaradi alkohola v prometu preveliko. V lanskem letu je zaradi alkoholiziranosti povzročitelja umrlo 38 oseb, 170 je bilo huje poškodovanih.

Alkohol v prometu je odraz širšega okolja in je hkrati tudi javno zdravstveni problem. Poleg nadzora in kaznovanja je zato izrednega pomena opozarjanje na le-tega, osveščanje in izvajanje številnih preventivnih aktivnosti. Pomembno je, da se v družbi jasno izoblikuje mnenje, da je alkohol splošni problem, ter da je potrebna ničelna toleranca do alkohola v prometu, v vseh vlogah tako med vozniki, kot tudi pešci in kolesarji.

Na Javni agenciji je akcija tudi del aktivnosti izvajanja nacionalne akcije in Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013 – 2022, ki sledi dvema osnovnima ciljema:

zmanjšanje števila prometnih nesreč z soudeležbo alkohola in

zmanjšanje števila mrtvih in hudo poškodovanih.

Kljub temu, da vsi vemo, da alkohol pomembno vpliva na sposobnost vožnje in povečuje tveganje, pa premalo uporabljamo druge strategije spoprijemanja in alternative, da ne bi vozili pod vplivom alkohola. Velikokrat posamezniki podcenjujejo tveganje oz. precenjujejo lastne sposobnosti. Ampak pri alkoholu ni polovičarstva, že s prvim popitim kozarcem alkohola se povečuje tveganje za nastanek prometne nesreče.

Na Javni agenciji za varnost prometa se že dvanajsto leto aktivno pridružujemo akciji 40 dni brez alkohola, ki z letošnjim sloganom Izberi prav. Bodi z mano. poudarja pomembnost medosebnih odnosov, katerim moramo dati prednost pred alkoholom. V letošnjem letu se akciji pridružuje s svojimi aktivnostmi na lokalni ravni tudi preko 50 slovenskih občin, ki bodo z opozarjanjem, objavami v glasilih in terenskih akcijah opozarjale in osveščale udeležence v prometu.

V akciji se skupaj s partnerji Slovensko Karitas in Zavodom Med.Over.Net ter drugimi jasno zavzemamo za:

Ničelno toleranco do alkohola v prometu

Zmanjšanje splošne količine popitega alkohola

Manjšo škodo zaradi alkohola v družinah, zaradi nasilja in na delovnem mestu

Solidarnost in podporo tistim, ki želijo spremeniti svoje navade uživanja alkohola

V letošnjem letu je akcijo poleg stalnih partnerjev podprla tudi Zveza klubov zdravljenih alkoholikov, pridružil pa se ji je tudi novi ambasador Blaž Švab, član skupine Modrijani in priljubljen TV voditelj, ki je povedal in poudaril pomen pozitivnih spodbud pri mladih in dobrega zgleda: »Modrijani smo začeli nastopati s 13 leti na koncertih in že zelo zgodaj smo spoznali, da alkohol in nastopi ne bodo šli skupaj. Sklenili smo, da na koncertih sploh ne pijemo alkohola. Zame so za mlade pomembne pozitivne izkušnje, zabave brez alkohola in želim si, da bi jih starši in učitelji spodbujali pri iskanju dejavnosti, ki jih osrečujejo in veselijo, vsaj toliko kot jih vzpodbujajo za dobre ocene. Prav tako bi jih morali več pohvaliti in jim pomagati razviti zdrave navade.«

Vabimo vas, da se pridružite akciji 40 dni brez alkohola kot posameznik, družina, skupina ali organizacija in pokažete dober zgled: Izberi prav. Bodi z mano.

PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE

S skupnim jasnim sporočilom želimo opozoriti udeležence v prometu:

Alkohol v prometu je eden izmed glavnih dejavnikov tveganja udeležbe v prometni nesreči. Zavedajte se, da se že s prvim kozarcem alkohola slabšajo naše psiho-fizične sposobnosti za varno udeležbo v prometu. Nikoli ne vozite pod vplivom alkohola niti se ne vozite z voznikom, ki je užival alkohol. Tudi pri pešcih in kolesarjih je alkohol dejavnik tveganja, saj je vsako leto nekaj pešcev in kolesarjev, ki so utrpeli hude posledice v prometnih nesrečah zaradi alkohola.

Upoštevajte naslednja priporočila in tako prispevajte k manjši škodi zaradi alkohola:

Nikoli ne sodelujte v prometu pod vplivom alkohola, niti kot voznik, pešec ali kolesar.

Zmanjšajte količino popitega alkohola.

Bodite dober zgled otrokom in mlajšim, ter jim nikoli ne ponujajte alkohola.

Opozorite tudi druge, da ne sodelujejo v prometu pod vplivom alkohola, to je vaša moralna odgovornost.

Oglejte si video spot:

Več informacij na spletnih straneh: www.avp-rs.si ali www.brezalkohola.si