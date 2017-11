Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Na kmetiji Kreačič v Brežicah so protestno podrli rastlinjake, pod katerimi na slabem hektarju rastejo maline in jagode. Foto: Pixabay K naši stojnici sta pristopili inšpektorici in tistih nekaj ur, kolikor sta bili tam, naš zaposleni ni mogel nič prodati. Poleg tega se stranke, ki hodijo mimo, pa tudi drugi prodajalci, sprašujejo, kaj se dogaja pri nas, da imamo toliko pregledov. V istem času so na kmetijo prišli trije drugi inšpektorji, tukaj so bili od 8. do 17. ure. Počutil sem se kot kriminalec. Kmetovalec Bojan Kreačič Dve inšpektorici sta si kar štiri ure ogledovali stojnico kmetije Kreačič v ljubljanskih Kosezah. Foto: BoBo Dodaj v

Zaradi obleganja inšpektorjev protestno podrl rastlinjake

25. november 2017 ob 14:47

Brežice - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Kmetovalec Bojan Kreačič je zaradi "nadlegovanja" inšpektorjev v petek protestno podrl rastlinjake. "Ne vem, kako lahko upravičijo vse to maltretiranje," se je vprašal. Na inšpektoratu na drugi strani opozarjajo na nepravilnosti.

Na kmetiji Kreačič v Brežicah so protestno podrli rastlinjake, pod katerimi na slabem hektarju rastejo maline in jagode. Te bi lahko obirali še do božiča in nabrali vsaj še 500 kg sadja za prodajo, a se je lastnik odločil, da bo na ta način opozoril javnost in inšpekcije, da pod nenehnim pritiskom inšpektorjev ni mogoče normalno delati. Lani je imel več kot 30 nadzorov, letos pa se obleganje inšpektorjev nadaljuje.

Prva leta so bili obiski inšpekcij občasni, sproti je plačeval kazni in odpravljal napake, lani pa so se inšpektorji vrstili drug za drugim. "Lani sem imel več kot 30 takih inšpekcijskih pregledov, vsi so bili v redu, se še kar nadaljujejo, se še stopnjujejo, ne vem, kako lahko upravičijo toliko pregledov na naši kmetiji pa vse to maltretiranje, ki ga izvajajo," je pojasnil Kreačič.

Zadnji tak je bil prejšnji teden, ko so trije inšpektorji več kot osem ur pregledovali kmetijo, dva pa štiri ure njihovo stojnico na tržnici Koseze, zato jim je po besedah Kreačiča dovolj. "K naši stojnici sta pristopili inšpektorici in tistih nekaj ur, kolikor sta bili tam, naš zaposleni ni mogel nič prodati. Poleg tega se stranke, ki hodijo mimo, pa tudi drugi prodajalci, sprašujejo, kaj se dogaja pri nas, da imamo toliko pregledov. V istem času so na kmetijo prišli trije drugi inšpektorji, tukaj so bili od 8. do 17. ure. Počutil sem se kot kriminalec," je za časopis Dnevnik dejal Kreačič.

"Protestno podiramo zaradi nenehnih pritiskov inšpekcijskih služb, predvsem inšpekcije službe za varno hrano, zaradi posmehovanja inšpektorjev nad našo pridelavo ter zaradi vseh dokazov, ki smo jim jih podali, ampak oni še zmeraj pridejo na teren preverjat ene in iste stvari," je pojasnil, zakaj so podrli rastlinjake.

Ugotovljene nedoslednosti

Čeprav lastnik zanika, da bi preprodajal sadje, in z ugotovitvami zadnjega obiska še ni seznanjen, so z Uprave za varno hrano odgovorili, da so omenjeni nadzor 16. novembra opravili zaradi suma, da gre za dokup pridelkov, ki niso označeni kot dokup, kar je zavajanje potrošnikov.

Pri pregledu kmetije in tržnice so ugotovili tudi več nedoslednosti. Zaradi neizdanega računa pri navideznem nakupu so inšpektorji tako obvestili Finančno upravo RS. Zaradi očitno drugačne sorte in stopnje dozorelosti paradižnika, ki se je prodajala na stojnicah v tržnici na Kosezah, in paradižnika na zalogi pa bo Kreačiča doletel prekrškovni postopek za zavajanje in nezagotavljanje sledljivosti.

S kmetijstvom in podjetništvom se Kreačič ukvarja že pet let in je eden večjih pridelovalcev jagodičevja v Posavju. Prve jagode in maline je zasadil na 20 arih, kmetija pa se je nato uspešno širila in rasla ter zdaj obsega dobrih 10 hektarjev. Na leto pridelajo 15 ton jagod, pet ton malin, tono robidnic, do 800 kilogramov belušev in 600 kilogramov borovnic, pa tudi drugo sadje in zelenjavo.

G. K., Suzana Vahtarić, Radio Slovenija