Alpe Adria Green s pritožbo nad zakon o Triglavskem narodnem parku

Zakon med drugim omogoča razvoj smučišča na Voglu

31. julij 2018 ob 10:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green je vložila ustavno pritožbo na novelo zakona o Triglavskem narodnem parku (TNP), ki je v veljavi od oktobra lani. Problematične so nezakonite gradnje in uničevanje okolja, opozarjajo.

V Alpe Adria Green so prepričani, da je ministrstvo za okolje in prostor osnutek novele zakona spisalo za ciljno javnost že v sklopu predvolilnega boja. Novela zakona sicer omogoča sanacijo vodnega zbiralnika na Pokljuki in olajšuje razvoj smučišča na Voglu.

"Poudarjamo, da nikoli nismo bili proti športu in rekreaciji državljanov, smo pa proti nelegalnim gradnjam in uničevanju narave, še posebno na zaščitenih področjih," so izpostavili v organizaciji in kot primer dobre prakse na tem področju navedli izgradnjo Nordijskega centra Planica, kjer so zgradili sodoben center zunaj meja TNP-ja, tudi z vodnim zbiralnikom.

V organizaciji ocenjujejo, da investitor pokljuški vodni zbiralnik že nekaj let nezakonito uporablja za zbiranje vode za zasneževanje tekaških prog. To umetno zasneževanje pa predstavlja veliko grožnjo naravi v TNP-ju. Novela zakona po njihovem omogoča ne le nadaljnje zasneževanje in uničevanje rastlin, temveč se bosta povečala tudi število obiskovalcev in motorni promet, kar bo imelo škodljiv vpliv na biološko raznolikost.

Po njihovih navedbah je ministrstvo mimo javnosti in zbiranja javnih pripomb na osnutek novele zakona tudi grobo kršilo slovensko zakonodajo, zakonodajo EU-ja in mednarodno ratificirane pogodbe ter sporazume, ko je brez javnosti sprejelo ta dokument s takojšnjo veljavo.

G. K.