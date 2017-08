Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Združenje civilnih iniciativ Zeleni krog se bori proti vetrnim elektrarnam kjerkoli v državi. Foto: EPA

Devet vetrnih elektrarn na Zajčici?

Prebivalci proti državi

11. avgust 2017 ob 23:00

Zasebni investitor načrtuje na pobočju Zajčica pod Vremščico postavitev devetih vetrnih elektrarn. Kljub podpisani pogodbi z agrarno skupnostjo, se dve tretjini prebivalcev postavitvi vetrnic upirata.

Investitor, podjetje Amicus, ki se sicer ukvarja z zunanjim oglaševanjem, načrtuje devet vetrnih elektrarn, končno število pa bo znano na podlagi meritve vetrnega potenciala in presoje vplivov na okolje. Energetsko dovoljenje že imajo, in sicer za skupno 30MW. Zdaj čakajo odločbo Ministrstva za okolje, pravi direktor podjetja Primož Kapus in dodaja: "Potem bomo pripravili predlog za vlado za sprejem državnega prostorskega načrta in začeli meriti vpliv na okolje – na ptice, netopirje, medvede, volke ... Če bo šlo vse po načrtih, pričakujemo gradbeno dovoljenje v letu 2020."

"Z vsemi močmi bomo vztrajali, da teh vetrnic ne bo"

Prebivalci pa vetrnicam v okolici Senožeč nasprotujejo. Eno namreč že imajo, v Dolenji vasi, in čeprav so bili takrat vsi za postavitev, so zdaj proti, ker pravijo, da jih, ko močno piha, moti hrup. Na referendumu pred tremi leti je 68 odstotkov prebivalcev glasovalo proti vetrnicam. "Želimo ohraniti naravno dediščino, ker to je velik poseg v okolje, škodljivo je zdravju. Z vsemi svojimi močmi bomo vztrajali, da teh vetrnic ne bi bilo," pravi predstavnik krajevne skupnosti Senožeče Jovo Ferfila in nadaljuje: "Za 200 metrov visoke vetrnice je razdalja 800 metrov, kolikor naj bi bile oddaljene od prvih hiš, premajhna." Dodaja še, da ta projekt zdaj mlade družine odvrača, da bi v Senožečah gradile hiše.

Združenje civilnih iniciativ Zeleni krog se bori proti vetrnim elektrarnam kjerkoli v državi: "Slovenija je na predzadnjem mestu po prevetrenosti v EU-ju," pravi Diego Loredan in dodaja, da predvidena letna hitrost vetra na Zajčici ni 6,5 m/s, kot naj bi zapisali v predinvesticijski zasnovi, ampak dejansko 4m/s. Zato izkoristek tudi ne bo 60 odstoten, kot predvidevajo. Izkoristek dveh obstoječih vetrnic je po podatkih Agencije za okolje precej manjši – lani je bil izkoristek vetrnice pod Nanosom 21 odstotkov, v Dolenji vasi pa 19 odstotkov.

Ni res, da Evropa od nas to zahteva

Loredan še nadaljuje, da ministrstvo zavaja, ko pravi, da mora Slovenija do l. 2020 106 MW proizvesti iz veternic – to si je naša država sama zadala. In če ji tega ne bo uspelo doseči, tudi kazni ne bo nikakršnih. Direktiva 2009/28/ES navaja: "Država članica, katere delež energije iz obnovljivih virov je bil manjši od okvirne usmeritve, Komisiji predloži spremenjen nacionalni akcijski načrt za obnovljivo energijo."

V Zelenem krogu tudi poudarjajo, naj se nehamo primerjati z Nemčijo: "Oni imajo resda več kot 27.000 vetrnic, ampak to pri njih predstavlja le 2 odstotka vseh virov energije."

84 odstotkov lastnikov zemljišč je podpisalo pogodbo z investitorjem

Ni res, da so prebivalci proti, pa pravijo v podjetju Amicus, saj imajo 21 podpisov lastnikov zemljišč na pobočju Zajčica, od skupno 23. Pogodbe so notarsko overjene, postopek pa je vodila odvetniška pisarna Mira Senice. Lastniki zemljišč so člani agrarne skupnosti Gabrče, naselja najbližje načrtovanim vetrnicam. "In ni res, da člani nismo tukajšnji prebivalci in da nas zato vetrnice ne motijo," zavrača očitke Anton Može, predstavnik agrarne skupnosti, "Tretjina članov živi v Gabrčah, tretjina v krajevni skupnosti Senožeče, ostali pa res drugod po Sloveniji."

Može poudari, da tudi člani agrarne skupnosti niso za to, da bi bile vetrnice nameščene vse naokoli, a da je pobočje pod Vremščico eno najboljših za vetrnice v Sloveniji, saj naj bi bila tam stalna hitrost vetra in sicer 40km/h.

Primož Kapus še zaključi, da ne pričakujejo, da bo šla zadeva enostavno skozi: "Bomo pa vse naredili, da bomo na strokoven, argumentiran način pojasnili sam poseg v prostor in na koncu projekt pripeljali do zaključka. Naša strategija je vodenje dialoga, mi se želimo z vsemi deležniki pogovarjat, želimo sodelovat v dobrem duhu, iskati rešitve, ne problemov."

Dejstvo je, da si država vetrne elektrarne želi postaviti. Na eni strani imamo tako ministrstvi za okolje in infrastrukturo, investitorja in agrarno skupnost, na drugi strani pa dve tretjini prebivalcev Senožeč.

Erika Pečnik Ladika, TV Slovenija