Foto: "Epske in katastrofalne" poplave v Houstonu

Donald Trump prihaja v mesto v torek

28. avgust 2017 ob 07:20,

zadnji poseg: 28. avgust 2017 ob 07:41

Houston - MMC RTV SLO

Houston se spopada z "zgodovinskimi" poplavami, ki jih je povzročil orkan Harvey. Prizori iz četrtega največjega ameriškega mesta so katastrofalni - ceste in avtoceste so se spremenile v reke, voda pa je preplavila domove.

Okoli 2.000 ljudi so rešili, oblasti pa se bojijo, da bodo žrtve v popolnoma potopljenih vozilih. Pojavljajo se poročila o petih smrtnih žrtvah v Houstonu, a od prihoda Harveyja so bile doslej potrjene tri. Preiskave se sicer nadaljujejo.

Nacionalni meteorološki urad (NWS) razmere označuje za "neprecedenčne", poplave pa za "epske in katastrofalne". Napovedujejo, da se bo nevihta, ki je kopno dosegla v petek, pomaknila nad Mehiški zaliv, nato pa sredi tedna vrnila s še več padavinami. Poplave na območju Houstona se bodo po pričakovanjih še okrepile in "bi lahko postale zgodovinske", napovedujejo.

Vsakršni premiki po Houstonu so praktično nemogoči, oblasti pa so na območju odprle več zavetišč, vključno v konvencijskem centru. "Spopadamo se s hudim deževjem na območju, ki zajema med drugim tudi Houston, Victorio in Corpus Cristi, izjemno močno pa bo deževalo še naprej," je povedal teksaški guverner Greg Abbott.

Župan Houstona Sylvester Turner je prebivalce pozval, naj ne kličejo gasilcev in reševalcev, razen če niso življenjsko ogroženi in morajo biti nujno rešeni. Reševalne službe so namreč zasute s klici - v 15 urah so jih na območju Houstona prejele 56.000. Reševalci pozivajo ljudi, naj se pred poplavami zatečejo na strehe hiš, kjer jih bodo lahko opazili in rešili s helikopterji.

"Ne odpravljajte se na cesto. Ne predpostavljajte, da je neurja konec," je dejal, medtem ko so mestne oblasti vse prebivalce s čolni zaprosile, naj pomagajo pri reševanju. Kljub opozorilom nekateri prebivalci še vedno skušajo reševati svoja vozila in se odpeljati iz mesta, kar oblastem predstavlja še dodatno težavo, navaja BBC.

Pretresljiva je tudi fotografija, ki je včeraj zaokrožila po spletu in ki prikazuje popolnoma poplavljen dom za starejše občane v Dickinsonu v okrožju Galveston, v njem pa ostarele in onemogle ženske, kako do pasu v vodi sedijo na svojih mestih in čakajo na rešitev. Po nekaj urah so vse priletnice iz doma rešili.

Trump o zgodovinskem Harveyju

Mednarodno letališče v Houstonu, Houston Bush, je zaprto do nadaljnjega, prav tako je zaprto drugo letališče Hobby, kjer so vzletne steze čisto poplavljene.

V Teksasu je zdaj zaprtih že okoli 250 cest in avtocest, za 19 najhuje prizadetih okrožij pa je Abbott že zaprosil za zvezno pomoč, ki jo je predsednik Donald Trump tudi odobril. Tega sicer v mestu pričakujejo v torek, ko si bo ogledal škodo, ameriški mediji pa opažajo, da je orkan še dodatno okrepil njegovo dejavnost na Twitterju in da se zdi, da ga najbolj fascinira zgodovinski trenutek orkana in poplav.

"Uau - zdaj strokovnjaki Harvey označujejo za največjo poplavo v 500 letih! Reševalna akcija poteka - in poteka dobro!" je tvitnil predsednik, kasneje pa: "ZGODOVINSKO deževje v Houstonu in po vsem Teksasu. Neprecedenčne poplave, prihaja pa še več dežja. Duh ljudi je neverjeten. Hvala!"

"Trump se na Twitterju ne more nehati čuditi razsežnostim Harveyja," so zapisali na Business Insiderju, medtem ko so pri Huffington Postu količino in vsebino Trumpovih medorkanskih tvitov primerjali kar z orkanom samim in pripomnili, da ga še nobena notranjepolitična tema za časa njegovega predsednikovanja ni tako animirala.

Najhuje po Katrini

Houston je četrto največje mesto v ZDA. V samem mestu živi 2,3 milijona ljudi, širše območje pa šteje približno 6,6 milijona prebivalcev.

Harvey je kot najhujši orkan po Katrini pred 12 leti v ZDA obalo dosegel v petek zvečer kot orkan četrte stopnje s sunki vetra do 215 kilometrov na uro in močnim dežjem. V soboto je oslabel v tropsko nevihto. Moč je izgubljal še naprej, vendar je vseeno odnašal strehe, prevračal mobilne hišice in ruval drevesa.

HISTORIC rainfall in Houston, and all over Texas. Floods are unprecedented, and more rain coming. Spirit of the people is incredible.Thanks! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 27, 2017

Need help asap emergency services please RETWEET pic.twitter.com/LesxeaIHNm — Timothy J. McIntosh (@DividendsMGR) August 27, 2017

